Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Kuran Kekik Tarlasında

18.04.2026 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, çiftçilerle kekik tarlasında birlikte çalıştı, takdir topladı.

Denizli'nin gönüllere dokunan Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, poşusunu takıp kekik tarlasına indi. Bağcılık ve kekik üretimiyle öne çıkan ilçede, üreticiyle omuz omuza verilen görüntü takdir topladı.

Denizli'nin üretim gücüyle öne çıkan ilçesi Çal, bağcılık ve kekik üretimindeki liderliğini bir kez daha sahada gösterdi. Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, başındaki poşusuyla tarlaya inerek üreticilerle birlikte kekik dikti.

Türkiye'nin önemli kekik üretim merkezlerinden biri olan Çal'da gerçekleşen kekik dikimi, sadece bir dikim çalışması değil; aynı zamanda üretime verilen desteğin sahadaki yansıması oldu. Kaymakam Kuran, çiftçilerle birebir sohbet ederek hem sorunları dinledi hem de üretimin önemine dikkat çekti.

Bağcılık ve kekik üretiminin merkezi Çal

Bağcılıkta yıllardır adından söz ettiren Çal ilçesi, kekik üretiminde de bölgenin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Verimli toprakları ve üretici gücüyle dikkat çeken ilçe, tarımsal kalkınmanın önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Tarlada ortaya çıkan samimi görüntüler ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 09:22:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.