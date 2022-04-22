Kayseri'de "Geleneksel Tescil Rekortmenleri Ödül Töreni" düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de "Geleneksel Tescil Rekortmenleri Ödül Töreni" düzenlendi

22.04.2022 21:36
Kayseri'de "Geleneksel Tescil Rekortmenleri Ödül Töreni" düzenlendi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ev sahipliğinde "Geleneksel Tescil Rekortmenleri Ödül Töreni" ve iftar programı düzenlendi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ev sahipliğinde "Geleneksel Tescil Rekortmenleri Ödül Töreni" ve iftar programı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KTB tarafından bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, borsanın kente kalıcı eserler kazandırdığını, tarım sektörünü geliştirmek ve hizmet kapasitesini artırmak üzere pek çok önemli projeye imza attığını anlattı.

KTB'nin İç Anadolu'nun en modern canlı hayvan borsası ve pazar yerini kurmaya çalıştığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Topraksız tarım projesi ile inovatif işlere imza atılmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet vermek üzere ülkemizin en kapsamlı ticaret borsası kampüsü kurmayı hedeflemektedir. Akredite bir borsa olarak üyelerine zaten beş yıldızlı hizmet sunmaktadır. İşte bunlar hepsi de birer vizyon işidir. İnşallah bizlerin bu gayretleriyle hem üreticimizin hem de tüccar ve sanayicimizin daha bereketli kazançlar elde etmesini temenni ediyorum."

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da borsanın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Son dönemde dünyada yaşanan gelişmelerin ülkede tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri de etkilediğine dikkati çeken Bağlamış, "Özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki üreticilerimize pozitif bir ayrımcılık yapılarak sektörün daha fazla destelenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum. İçinde bulunduğumuz süreç bize açık bir şekilde gösteriyor ki gıda arz güvenliği ve kendine yeten bir ülke olmak hayati bir mesele durumuna gelmiştir." diye konuştu.

Programda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Büyükkılıç ve Bağlamış, tescil rekortmenlerine ödüllerini verdi, plaket takdim etti.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kayseri, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de 'Geleneksel Tescil Rekortmenleri Ödül Töreni' düzenlendi - Son Dakika


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