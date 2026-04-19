Kayseri'de Koyun Dağıtımı Artıyor

19.04.2026 11:18
Kayseri Belediyesi, koyun projesiyle 4 bin 300 üreticiye küçükbaş hayvan dağıttı, sürü sahibini artırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 5 yıl önce başlattığı proje kapsamında ücretsiz dağıttığı 4 bin 300 küçükbaş hayvanla çok sayıda üretici sürü sahibi oldu, bazı yetiştiriciler de sürüsünü büyüttü.

Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl önce başlattığı "Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor Projesi" kapsamında 200'ün üzerindeki üreticiye 4 bin 300 küçükbaş hayvan dağıttı.

Dağıtımdan iki yıl sonra başlayan ve her yıl 5'er koyunun üreticiden alınarak başka yetiştiricilere dağıtıldığı sistemle çok sayıda üretici sürü sahibi oldu, bazı yetiştiriciler de sürüsündeki hayvan sayısını artırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Kayseri'nin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 40'ının mera olduğunu söyledi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olarak anıldığını ancak bunun yanında tarım ve hayvancılık açısından da iyi bir noktada olduklarını vurgulayarak, "Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı gerekse Büyükşehir Belediyesinin projeleriyle tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi. Tohum dağıtımı, tarım ekipmanı desteği, su parası desteği gibi birçok projeyle üreticiye desteğimiz devam ediyor." diye konuştu.

"Bunlardan herhangi bir ücret talep etmedik"

Meraları şenlendirmek adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"16 ilçede kurayla belirlenen üreticilere 20'şer küçükbaş dağıttık. Bunlardan herhangi bir ücret talep etmedik. Tek şartımız olan ikinci yıldan itibaren her yıl 5'er hayvanı onlardan alıp başka üreticilere verdik. Bu projeyle 150 bin küçükbaş hayvana ulaştık. Koyun bereket demektir. Üreticilerin su sorunu varsa onları hallediyoruz. Gerekirse güneş panelleriyle su sorununu çözüyoruz ve su parasının da yarısını biz ödüyoruz. Kayseri nüfusunun yüzde 80'i merkezde yaşıyor. Bu belediyecilik anlamında bizim işimizi kolaylaştırıyor gibi görünebilir ancak biz üreten bir şehir olmak istiyoruz. O yüzden de kırsalda üretimi artırabilmek adına birçok proje hayata geçirdik."

"Çok memnunum"

Proje kapsamında 4 yıl önce 20 küçükbaş hayvan alan üretici Suat Kumpınar da mevcutta sürüsü olduğunu söyledi.

Buradan aldığı 20 küçükbaş hayvanı da sürüsüne kattığını dile getiren Kumpınar, "4 yıl önce aldığım 20 küçükbaş hayvan şu anda 65'e ulaştı. İkinci yıldan itibaren her yıl 5'er küçükbaşı başka üreticilere ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesine iade ettik. Hayvanlar çok sağlıklı geldi, iyi de kuzular aldık. Ben çok memnunum. İnşallah bu artarak devam eder. Küçükbaş hayvan işi ilgilenildiği ve sevgi gösterildiği zaman ekmek yediren bir iştir. Bu bir sevda işi. Aşkla yapılan bir iş." ifadelerini kullandı.

Üretici Mesut Demirtaş ise projenin üretici ve ülke ekonomisi açısından pozitif katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
