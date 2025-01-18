Kayseri'de Meslek Liseleri Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Meslek Liseleri Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Kayseri\'de Meslek Liseleri Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Kayseri'deki 15 meslek lisesi, döner sermaye ile 5 yılda 141 milyon lira ciro elde etti.

18.01.2025 13:17
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Kayseri'de mesleki ve teknik eğitim verilen 61 liseden 15'i döner sermaye çalışmaları kapsamındaki üretimleriyle geçen yıl 45 milyon lira, son 5 yılda ise 141 milyon 163 bin 723 lira ciroya ulaştı.

Kentte, 61 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim devam ederken, döner sermaye çalışmaları kapsamında 15 lisede mobilya, iç mekan tasarım, kimya, tekstil, makine, konaklama, yiyecek içecek ile metal ve bilişim teknolojileri alanlarında bine yakın öğrenci hem eğitim görüyor hem ürettikleriyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Öğrenciler, okullardaki atölyelerde mobilya, yatak, sıvı sabun, deterjan, AdBlue, antifriz, cam suyu, engelli öğrenci materyali, 3D yazıcı, iplik, boya, maske gibi ürünler imal ediyor.

"2024 yılında 45 milyon liralık ciro elde ettik"

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine, mesleki eğitimdeki öğrencilerin bilgi ve beceriyle donatılarak hayata ve istihdama hazırlandığını söyledi.

Meslek liselerini daha donanımlı ve öğrencilerin tercih edebileceği kurumlar haline getirmenin en önemli önceliklerin biri olduğunu belirten Esen, mesleki teknik eğitimin önemini vurguladı.

Esen, mesleki teknik eğitimden mezun öğrencilerin yüzde 98'inin bir işe yerleştiğini bildirdi.

Mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre planlandığını belirten Esen, şöyle devam etti:

"İlimizde döner sermayesi olan 15 mesleki lisemiz var. Buradan 2024'te 45 milyon liralık bir ciro elde ettiğimizi, özellikle pandemide yaşanan düşüşü hesaba katarsak, bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Son 5 yılda da 141 milyon lirayı aşan ciro elde ettiğimizi görüyoruz. Temel gayemiz sadece ciro elde etmek değil, çocuklarımızın mesleki teknik eğitim alanında birtakım donanımlara sahip olarak hayata hazırlanmalarını ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insanı yetiştirmeyi de hedefliyoruz. İlimiz mobilya sektöründe son derece önemli bir merkez. Ürünlerimizin satışı, kamu kurumlarımız başta olmak üzere belediyelerimiz ve özellikle özel iştiraklere gerçekleştirilmektedir."

Esen, öğrencilerin bu okullardan önemli becerilerle mezun olduğunu, eğitim döneminde de çalışarak hem harçlıklarını çıkardıklarını hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi 10. sınıf öğrencisi Murat Aziz Nazlı da okulda dizel araçlar için AdBlue üreterek mesleki anlamda kendini geliştiğini söyledi.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 12. sınıf öğrencisi Kübra Yuka da "Öğretmenlerimizin gözetimi altında oksijen konsantratör cihazlarının bakım ve onarımlarını yapmaktayız. Döner sermaye kapsamında ülkemize ekonomik olarak katkıda bulunuyoruz. Okulumuzun da bize sunduğu imkanlar dahilinde bizler de firmalar, hastaneler ve fabrikalarda iş imkanı bulabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Meslek Liseleri Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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