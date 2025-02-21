Kayseri'de Ramazan'da Zam Yok - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Ramazan'da Zam Yok

Kayseri Lokantacılar Odası, Ramazan'da fiyat tarifesini değiştirmedi ve israfı önlemeyi amaçladı.

21.02.2025 18:01
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Kayseri'de Ramazan'da lokantalara zam yok

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir:

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fiyat tarifesini değiştirmedik"

"Fix menüyü kaldırarak hem ekonomik olmasını hem de israfın önüne geçilmesini istiyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan Ayı'nda fiyat tarifelerinde değişiklik yapmadıklarını söyleyerek, "Fix menüyü kaldırarak hem ekonomik olmasını hem de israfın önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

Ramazan'da fiyatlarda değişiklik yapmadıklarını söyleyen Altan Aydemir, "Öncelikle yaklaşan Ramazan ayımızın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi ki her yıl olduğu gibi Ramazan denince akla akşam iftar gelir, iftar menüleri ve tatlılar geliyor. Tabi ki günlük oruç tuttuğumuzdan ve kan şekerleri düştüğünden dolayı da insan vücut olarak da tatlı gördüğünde tatlı tüketmek ister. Dolayısıyla biz de geçen yıl da aynısını yaptık bu yıl da yine aynı biz Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası olarak fiyat tarifesini değiştirmedik. Şöyle ki burada da şunu yapıyoruz; biz israfı da önleme adına hem israfın önüne geçelim diye öyle çok fazla detaylı menü şeklinde hazırlayıp değil de kişi alakart dediğimiz yani istediği ürünü alıp tüketmesini sağlanmasını istedik. Bu da fazla çok çeşitler koyduğumuzda dolayı fazla tüketilmiyor ve o da çöpe gidiyor" dedi.

Aydemir, hem israfın önüne geçmek hem de ekonomik olması açısından iftarda fix menü uygulamasını yapmayacaklarını söyleyerek, "Dolayısıyla biz de israfın önüne geçelim diye hem de ekonomik olsun diye diyelim ki pastırma, sucuk işte bal kaymak gibi hurma gibi ya da diğer meze çeşitleri ile masamızı donattığımızda birer çatal ya da birer kaşık alıyoruz hepsini tüketemiyoruz. Dolayısıyla Bu da ziyan oluyor. Onun için de biz de hem israfı önleyelim hem de vatandaşa ekonomik olsun diye bu yıl zam yapmadık ve de fix menü değil vatandaş istediğini talep etsin, istediği kadar ya da tükettiği kadarını ödesin diye bizler de geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında zam yapmadık. Ramazan ayında zam yok" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Ramazan'da Zam Yok - Son Dakika

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