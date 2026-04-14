Kayseri'de Sıfır Atık Çalıştayı - Son Dakika
14.04.2026 13:17
Kayseri'de düzenlenen çalıştay, sıfır atık ve israfı hedefleyen projeleri tartışmak için toplandı.

Kayseri'de "Yerelden ulusala israf ve atık" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, geri dönüşümün önemine dikkati çekerek, çalıştaydan çıkacak sonuçların kentin geleceğine katkı sunacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ise Valilik himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ile kentteki çeşitli kurumların katkılarıyla düzenlenen çalıştayla, il düzeyinde sıfır atık ve sıfır israfı amaçladıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ise kişi başına evlerden çıkan çöp miktarının azaltılması gerektiğini, bunun da ayrıştırmanın evlerde başlamasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesince yapılan geri dönüşüm ve atık bertaraf etme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Türkmen, "Yapılan çalışmalar sonucu kişi başına ortalama atık 1 kilogramdan 600 gramlara düştü. Bu çöpler ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı ve yük azaltıldı." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçen sıfır atık projesini İl Tarım Müdürlüğünün yanı sıra 16 ilçe müdürlüğünde de uyguladıklarını anlattı.

Saklav, çalıştaydan en büyük beklentilerinin tarımsal sulamadaki israfın önlenmesine dair öneriler çıkması ve hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan da ERÜ'nün akademik başarılarının yanı sıra dünyada 66'ncı, Türkiye'de ise 3'üncü çevreci üniversite olduğunu belirtti.

Özkan, çalıştayda 15 tema masasında çevreyle ilgili konuların ele alınacağını ve alınan kararların kentin çevre vizyonu açısından değer oluşturacağını aktardı.

Konuşmaların ardından çeşitli temalarda bir araya gelen katılımcılar, gün boyu devam edecek çalıştayda görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kayseri, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 13:51:31. #7.13#
