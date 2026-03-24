Kayseri\'de Yeni Kavşak Projesi Başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesince, kentin ulaşımını rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen yaklaşık 1,5 milyar lira maliyetli Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin startı verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Bankası ve İLBANK işbirliğiyle, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında alınan kredi desteğiyle yapılacak kavşak projesine ilişkin Kartal Şehitliği yanında basın toplantısı düzenledi.

Büyükkılıç, kavşağın yol çalışmaları için bu gece 00.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağını söyledi.

Yaklaşık 9 ay sonra 2027 yılı başında çalışmanın bitmesini hedeflediklerini belirten Büyükkılıç, "Talas'ımızdan, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'mızdan, Hulusi Akar Bulvarı'mızdan da gelip birleşmek suretiyle, en önemli kavşaktan günde ortalama 90 bin civarında araç geçiyor. Cumhuriyet Meydanı'ndan gelerek Erciyes ya da Organize Sanayi Bölgesi'ne giden güzergahtan 60 bin civarında aracın geçtiğini, üçüncü kavşağımızdan da 30 bin civarında aracın geçtiğini biliyoruz." diye konuştu.

Kavşak kapatılmadan önce alternatif yolların hizmete girdiğini, bazı yolların genişletildiğini dile getiren Büyükkılıç, açılan alternatif yolların nerelere ulaşım sağlayacağını anlattı.

Projenin şehrin trafiğini rahatlatacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu projeyi gündemimize aldığımızdan beri özellikle yapım süreci içerisinde vatandaşlarımızın konforunu en az rahatsız edecek şekilde nasıl yaparız, buna kafa yorduk. Şehrimizin her kesimini ilgilendiren, herkesin kafa yorduğu bir proje. Zamanında bitmesi hepimiz için önemli. Zaman zaman trafikte ufak tefek yoğunlaşmalar olabilir. Hem Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri hem de trafik ulaşım merkezimizden bu süreci yöneteceğimizi ifade ediyoruz. Bizim amacımız kimseye eziyet etmek, şehrimizi bunaltmak değil. Bizim amacımız şehrimizin konforunu arttırmak. Şehrimizi geleceğe hazırlamak."

Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına destekleri için teşekkür etti.

Projenin maliyetinin sorulması üzerine Büyükkılıç, 32 milyon avro kredi alındığını, 865 milyon lira ihale bedeli bulunan projenin belediyenin yaptığı çalışmalar ve masraflarla yaklaşık 1,5 milyar liraya mal olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:20
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:28:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yeni Kavşak Projesi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.