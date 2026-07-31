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Kayseri İhracatı Yükselişte

Kayseri İhracatı Yükselişte
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Kayseri'nin haziran ayı ihracatı %21,14 artarak 338 milyon dolar oldu. Sektörde kablo önde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracatta güçlü performansını sürdürdüğünü belirtti. Büyüksimitci, 2026 yılı haziran ayında gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,14 oranında artarak 338 milyon 398 bin 281 dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

İhracatta bir önceki aya göre de yüzde 11,75 oranında artış yaşandığını ifade eden Büyüksimitci, yılın ilk altı aylık ihracat performansını da değerlendirdi. Kayseri'nin 2026 yılı ilk altı aylık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,62 oranında artarak 1 milyar 928 milyon 817 bin 268 dolara yükseldiğini söyledi.

Büyüksimitci, haziran ayında Kayseri'den 151 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, ihracatta en fazla paya sahip sektörün kablo olduğunu mobilya ve elektrikli ev aletlerinin de bu sektörü yakından takip ettiğini dile getirdi.

Küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere ve finansman şartlarındaki zorluklara rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam eden tüm sanayici ve ihracatçılara teşekkür eden Büyüksimitci, ihracatın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Büyüksimitci, "Bugünkü ihracat büyüklüğümüz dikkate alındığında ülkemizin üç aylık ihracat bedeli yaklaşık 70 milyar dolar seviyesindedir. Bu nedenle reeskont kredilerinin toplam hacminin, en az üç aylık ihracat bedelimize karşılık gelen 70 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu kaynağın yıl boyunca öngörülebilir, kesintisiz ve erişilebilir olması, ihracatçımızın rekabet gücünü artıracaktır" dedi.

Döviz dönüşüm desteğinin de ihracatçılar açısından önemli bir uygulama olduğunu belirten Büyüksimitci, Merkez Bankası tarafından uygulanan yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteğine ilave 5 puanlık destek verilerek toplam desteğin yüzde 8'e çıkarılmasının, ihracatçının finansman yükünü hafifleteceğini, ihracat bedellerinin ülkemize daha hızlı kazandırılmasına katkı sağlayacağını ve makroekonomik istikrarı destekleyeceğini ifade etti.

Büyüksimitci, "Üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak ülkemizin büyümesine katkı sunan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatı Yükselişte - Son Dakika

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