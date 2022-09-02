Cami temeli ihalesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cami temeli ihalesi yapıldı

02.09.2022 13:44
Cami temeli ihalesi yapıldı

Kayseri kamuoyunu bir süredir meşgul eden Recep Tayyip Erdoğan parkı içerisinde yapılması planlanan cami temel ihalesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İhale Salonunda gerçekleştirildi.

Kayseri kamuoyunu bir süredir meşgul eden Recep Tayyip Erdoğan parkı içerisinde yapılması planlanan cami temel ihalesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İhale Salonunda gerçekleştirildi. E-ihale sistemi üzerinden yapılan ihalenin ilk oturumuna göre, ihalede en düşük fiyatı Harbiye İnşaat Solmaz Taahhüt iş ortaklığı verdi. İhaleye Kayseri'den iki şirket katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihale odasında e-ihale yolu ile teklif veren 6 şirketin teklifi ihale komisyonu tarafından açıldı. Açılan tekliflere göre Ayzer Grup 61 milyon TL, Sungur Plan Yapı Malzemeleri 76 milyon 641 bin TL, Harbiye İnşaat Solmaz Taahhüt iş ortaklığı 60 milyon 823 bin TL, Evrensel Yol İnşaat Açıkalın iş ortaklığı 61 milyon 946 bin TL, Fahri Taban 74 milyon 760 bin TL, Melikşah Enerji A.Ş. 63 milyon 357 bin TL teklif verdi. Birinci oturumu tamamlanan ihaleye göre, en düşük teklifi veren Harbiye İnşaat Solmaz Taahhüt iş ortaklığı madencilik 60 milyon 823 bin TL teklif veren firma olurken, ihale komisyonu evrakların incelemesini bitirdikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın onayına sunacak.

İhalede en düşük teklifi sunan Harbiye İnşaat Solmaz Taahhüt'ün aynı zamanda mevcut millet parkının yapımını üstlenen şirket olduğu, verilen fiyatların üzerine yüzde 18 KDV eklenince toplam rakam 71 milyon 771 bin 140 TL'ye ulaşmış olacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Suçlular foto kapanla tespit edildi Suçlular foto kapanla tespit edildi Mızrak'tan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinliklerine davet Mızrak'tan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinliklerine davet Tamer, doktorlara seslendi: 'Hem maaşınızı hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk' Tamer, doktorlara seslendi: 'Hem maaşınızı hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk'
Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cami temeli ihalesi yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:25:28. #1.13#
SON DAKİKA: Cami temeli ihalesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement