Kayseri Makine İmalatında İhracatını Artırarak Pazarda Söz Sahibi Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri Makine İmalatında İhracatını Artırarak Pazarda Söz Sahibi Olmayı Hedefliyor

Kayseri Makine İmalatında İhracatını Artırarak Pazarda Söz Sahibi Olmayı Hedefliyor

Kayseri, Türk mobilya sektörünün öncü kentlerinden biri olup, geçen yıl gerçekleştirdiği 148 milyon 242 bin dolarlık makine imalatı ihracatını artırarak pazarda daha etkin bir konuma gelmeyi hedefliyor. Kent, aynı zamanda elektrikli ev aletleri, çelik kapı ve plastik ürün üretimiyle de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Kayseri, metal ve ahşap işleme makineleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktadır ve sektördeki başarısıyla dikkat çekmektedir. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, makine sektöründe çalışmaların devam ettiğini ve ihracatın 2023 yılında yüzde 13,4 arttığını belirtmiştir. Ayrıca, yeni firmaların da kentte kurulmaya başladığı ve Kayseri'nin mobilya ve çelik kapıda olduğu gibi makine sektöründe de adını duyuracağı öngörülmektedir.

04.05.2024 11:39
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Türk mobilya sektörünün öncü kentlerinden Kayseri, geçen yıl makine imalat sanayisinde gerçekleştirdiği 148 milyon 242 bin dolarlık ihracatını artırarak pazarda söz sahibi olmayı hedefliyor.

Mobilyanın yanında elektrikli ev aletleri, çelik kapı ve plastik ürün üretiminin yapıldığı kent, makine ihracatında da ülke ekonomisine katkı sunuyor.

İç Anadolu'nun önemli sanayi kentlerinden Kayseri, makine sektöründe 2022 yılında gerçekleştirdiği 130 milyon 690 bin dolarlık ihracatını yüzde 13,4 artışla 2023 yılında 148 milyon 242 bin dolara yükseltti.

Makine imalatında Türkiye'de 14. sırada yer alan kentte, özellikle metal ve ahşap işleme makineleri de üretiliyor.

Birçok ülkeye ihracat yapan ve sektördeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Kayseri, pazardaki payını artırmayı hedefliyor.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci AA muhabirine, Türkiye'nin 2023 yılında 28,1 milyar dolarlık makine ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, son yıllarda makine imalatı ve ihracatında artış trendinin gözlendiğini söyledi.

Türkiye'nin hem dünyaya makine ihraç ettiğini hem de iç piyasadaki ihtiyacının büyük kısmını karşıladığını anlatan Büyüksimitci, özellikle teknolojik makine alanında çok güzel bir yola girildiğini dile getirdi.

Büyüksimitci, Kayseri'de de makine sektöründe çalışma yapıldığını ifade ederek, 2023 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 13,4 arttığına dikkati çekti.

Kente yeni firmalar kuruluyor

Kentte yeni firmaların oluşmaya başladığını kaydeden Büyüksimitci, şu değerlendirmede bulundu:

"Kayseri olarak makine sektörünün gelişmesiyle ilgili KAYSO bünyesinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde baktığımızda özellikle talaşlı imalat takım tezgahlarında Türkiye'de ilk sıralardayız. Burada mevcut firmalarımız kapasite artırırken yeni firmalar da oluşmaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Kayseri, mobilya ve çelik kapıda olduğu gibi makinede de adını duyuracaktır. Şu anda Kayseri'de ihracat sıralamasında makine sektörü 4. sırada. İnşallah mobilya ve çelik kapıya bu sektörü yaklaştıracağız, zaman içerisinde de geçeriz diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri Makine İmalatında İhracatını Artırarak Pazarda Söz Sahibi Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

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