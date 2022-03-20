Kayseri MÜSİAD heyetinden BAE'ye ziyaret - Son Dakika
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Kayseri MÜSİAD heyetinden BAE'ye ziyaret

20.03.2022 16:16
Kayseri MÜSİAD heyetinden BAE'ye ziyaret

Katar iş gezisi sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye geçen MÜSİAD Kayseri heyeti, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tuncer'i ziyaret etti.

Katar iş gezisi sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye geçen MÜSİAD Kayseri heyeti, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tuncer'i ziyaret etti.

Ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları görüşüldü. Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, BAE Ankara Büyükelçisi'ni geçtiğimiz ay Kayseri'de ağırladıktan sonra Ankara'da kendisine iade-i ziyarette bulunduklarını söyledi. Bu doğrultuda ilişkileri sıcak tutmak ve daha ileri bir seviyeye taşımak adına heyet olarak BAE'ye iş gezisi planladıklarını dile getiren Akmermer, "Gezi programımıza ülkemizi burada temsil eden makam olarak öncelikle sizi ziyaret ederek başlatıyoruz. Burada yapacağımız B2B görüşmeleri ile iki ülke arasında karşılıklı iş yapabilme imkanı bulmayı hedefliyoruz. Bu iş gezisi programımız sonrasında da oluşabilecek gelişmelerle daha sık gelmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye ve BAE arasında başlayan olumlu ilişkilere değinen Büyükelçi Tunçer ise, "Ziyaret zamanlamanız oldukça iyi. İki ülke arasında yaşanan olumlu gelişmeleri fırsata çevirmek gerekiyor. Bu noktada bize düşen ne varsa sizlerin yanında olmaya hazırız. Burada olmanızdan duymuş olduğum memnuniyeti ifade etmek isterim" dedi.

Ferhat Akmermer, ev sahipliği için Büyükelçi Tunçer'e teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti. Gezi, pazar araştırması, saha gezisi, tarihi ve kültürel değerlerin ziyaretiyle devam etti. - KAYSERİ

Kayseri MÜSİAD heyetinden BAE'ye ziyaret
Kayseri MÜSİAD heyetinden BAE'ye ziyaret

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri MÜSİAD heyetinden BAE'ye ziyaret - Son Dakika


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