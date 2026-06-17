Kayseri'nin 11 Firması İSO 2025 Listesinde - Son Dakika
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Kayseri'nin 11 Firması İSO 2025 Listesinde

Kayseri\'nin 11 Firması İSO 2025 Listesinde
17.06.2026 12:47
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Kayseri, İSO'nun 2025 İlk 500 listesinde 11 firma ile temsil edildi. Başkan Yalçın başarıları kutladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılan 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025' araştırma sonuçları açıklandı.

2025 yılı İSO ilk 500 listesinde 11 Kayseri firması yer aldı. Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 sıralamasına giren firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Geçtiğimiz yıl Kayseri olarak 13 firma ile temsil edildiğimiz İSO ilk 500 araştırması 2025 yılı sıralamasında, küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen, bu sene 11 firmamız listeye girmeyi başardı. İlk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 11 firmayla temsil ediliyor olmak şehrimiz adına sevindiricidir. Sanayicilerimizin gösterdiği üstün çaba üretime, istihdama ve ihracata sundukları katkılar çok değerlidir" dedi.

Sıralamaya giren tüm firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "İSO ilk 500- 2025 sıralamasında yer alan firmalarımızı üretime, ihracata ve istihdama sağladıkları büyük katkılardan dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin 11 Firması İSO 2025 Listesinde - Son Dakika

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