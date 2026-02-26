Kayseri'nin Dış Ticaret Rakamları Açıklandı - Son Dakika
Kayseri'nin Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

26.02.2026 12:39
Kayseri'de ocak ayında ihracat %5,94, ithalat %20,81 azaldı. Hedef 2026'da 4 milyar dolar.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ocak ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, 2026 yılı ocak ayında Türkiye'nin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalışla 20 milyar 315 milyon dolar ihracat, yüzde 0,1 artışla da 28 milyar 695 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiğini ifade etti.

Kayseri olarak, 2026 yılının ilk ayında 291 milyon 804 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,94 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Kayseri'nin ocak ayı ithalat rakamı 129 milyon 532 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Şehrimizin ocak ayı ithalat rakamı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,81 azalma göstermiştir. Kayseri olarak 2025 yılını 3 milyar 846 milyon dolarlık ihracatla kapatmıştık. İç piyasada yaşanan durgunluk ve nakit ihtiyacının hızlı ve karşılanabilir oranlarda giderilememesi nedeniyle de sıkıntılar yaşanmaktadır. Yaşanan tüm sıkıntılar ve olumsuzluklara rağmen, sanayiciler olarak üretmek, ihracat yapmak ve istihdamın artışına katkı sağlamak için var gücümüzle çaba gösteriyoruz. Kayseri sanayicisi olarak, 2025 yılında elde ettiğimiz ihracat başarısını 2026 yılında da sürdürmek ve 4 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaşmak öncelikli hedefimiz olmalıdır. Hükümetimizce verilecek desteklerle sanayicimiz daha güçlü şekilde ekonomiye katkı vermeyi sürdürecektir."

Kaynak: AA

