Kayseri\'nin İhracatı Artıyor

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, 2026 yılı Haziran ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 11,75 oranında artarak, 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak, 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam, yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını artırmıştır" dedi.

Kayseri'nin Haziran ayı ihracat rakamını değerlendiren Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayında yapmış olduğu ihracat, 338 milyon 398 bin dolar seviyesindedir. Bu rakam, Mayıs ayında 302 milyon 818 bin dolar olarak gerçekleşmişti." ifadelerini kullandı. 2025 yılı ilk 6 ayda elde edilen ihracat rakamının 1 milyar 861 milyon dolar civarında olduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, "2026 yılı ilk 6 aylık ihracatımız 1 milyar 928 milyon civarındadır. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,62'lik artış olduğunu göstermektedir" dedi.

Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ithalat rakamının 195 milyon 549 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Başkan Yalçın, "Kayseri'nin Haziran ayı ithalat rakamı, bir önceki ay ithalat rakamına oranla yüzde 76,6 oranında artış göstermiştir. Haziran ayı ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 40,75 oranında artmıştır. Şehrimizin ilk 6 aylık ithalatı ise 924 milyon 364 bin dolar olmuştur" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin paylaşıldığını vurgulayan Başkan Mehmet Yalçın, "İhracat 2026 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 23,0 artarak 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artarak 189 milyar 120 milyon dolar olmuştur" şeklinde konuştu.

Bölgesel savaşların dünya ticaretini olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Yalçın, "Yaşanan olumsuzlukların Türkiye ekonomisi üzerinde oluşturduğu baskı sanayicilerimizi etkilemektedir. Sanayicilerimiz üretimde, ihracatta ve iç piyasada oluşan şartlardan dolayı baskı altında bulunmaktadır. Üretime yansıyan maliyetlerdeki artış, iç ve dış piyasalardaki talep durgunluğu sanayicilerimizi endişeye sevk etmektedir" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Sanayicilerimiz, üretim yapmak için gerekli mali kaynağa bir an önce ve uygun şartlarda ulaşmak istemektedir. Eximbank gerekse Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle sunulan yeni kredi desteklerinin kapsam darlığı, aranan çözüm olma noktasında yetersiz kalmaktadır. Tüm finans kuruluşlarınca sağlanacak düşük maliyetli ve zamana yayılmış kredi imkanları için sanayicilerimiz beklenti içindedir. Çevre dostu üretim süreçlerine geçişte teknik destek ve sertifikasyon süreçlerinde kolaylaştırıcı hizmetlerle desteklenmelidir. İhracatçılarımıza yönelik kur desteklerinin artırılması gerekmektedir. Sanayicilerimiz, küresel rekabetteki yerimizin korunması için acil tedbirlerin alınmasını beklemektedir."

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda ekonomiye katkı sağlayan tüm ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür etti.