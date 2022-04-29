Kayseri'nin ihracatı ilk çeyrekte yüzde 17 arttı - Son Dakika
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Kayseri'nin ihracatı ilk çeyrekte yüzde 17 arttı

29.04.2022 13:27
Kayseri'nin ihracatı ilk çeyrekte yüzde 17 arttı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'de yılın ilk çeyreğinde ihracatın yüzde 17 arttığını belirtti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'de yılın ilk çeyreğinde ihracatın yüzde 17 arttığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamada bulunan Gülsoy, Kayseri ihracat rakamlarının geçen yılın mart ayında 316 milyon 426 bin dolar iken, bu yıl aynı ayında 372 milyon 468 bin dolara yükseldiğini ifade etti.

Üretim ve imalatta katma değeri artırarak ihracat rakamlarını 2023 yılı için 5 milyar dolara çıkaracaklarına dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Elde edilen başarıyı iş dünyamızın enseyi karartmadan tüm olumsuzluklar karşısında mücadele etmeleri, 'önce ülkem, önce devletim' diyerek çalışma yapmalarında görüyoruz. Şehrimizde yılın ilk çeyreğinde ihracatımız 951 milyon 163 bin dolarla geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17 oranında artmıştır. İthalatımız da 516 milyon 696 bin dolar ile yüzde 33 oranında artış gözlenmiştir."

Gülsoy, gelecek açısından umut veren bu başarı için ihracatçı üyeleri, iş insanları ve çalışanları kutladı.

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Ömer Gülsoy, İhracat, Ticaret, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin ihracatı ilk çeyrekte yüzde 17 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'nin ihracatı ilk çeyrekte yüzde 17 arttı - Son Dakika
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