Kayseri'nin İkinci 500'deki Başarısı - Son Dakika
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Kayseri'nin İkinci 500'deki Başarısı

Kayseri\'nin İkinci 500\'deki Başarısı
20.07.2026 11:12
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KAYSO üyeleri, İSO İkinci 500 listesinde 15 firma ile yer alarak %50 artış sağladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen 'İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025' araştırmasının sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre, 2025 yılı İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 15 Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) üyesi firma yer aldı. Geçen yıl listede 10 KAYSO üyesi firma bulunurken, bu yıl firma sayısının 15'e yükselmesiyle yüzde 50'lik önemli bir artış sağlandı. İSO İkinci 500 listesinde yer alan firmaları tebrik eden KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, elde edilen sonucun Kayseri sanayisinin üretim gücünü ve rekabetçiliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Geçen yıla göre listede yer alan KAYSO üyesi firma sayısındaki yüzde 50'lik artışın son derece sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl İSO İkinci 500 listesinde 10 firmamız yer alırken, bu yıl bu sayının 15'e yükselmesi bizleri son derece mutlu etti. Yüzde 50'lik bu artış, Kayseri sanayisinin üretim kabiliyetinin, rekabet gücünün ve gelişim potansiyelinin önemli bir göstergesidir. Sanayicilerimiz; küresel ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen üretimden, yatırımdan, ihracattan ve istihdam oluşturmaktan vazgeçmiyor. Tüm zorluklara rağmen büyük bir özveriyle çalışarak hem şehir ekonomimize hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyorlar."

Başkan Büyüksimitci, "İSO İkinci 500 listesinde yer alarak şehrimizi başarıyla temsil eden tüm firmalarımızı gönülden kutluyor, ülkemiz ekonomisine sağladıkları katkılar dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyor, önümüzdeki yıllarda bu listenin çok daha fazla Kayserili firmayla temsil edileceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Kayseri, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin İkinci 500'deki Başarısı - Son Dakika

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