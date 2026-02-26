Kayseri\'nin Ocak İhracatı 291 Milyon Dolar

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, TÜİK tarafından paylaşılan ihracat rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında; "Ocak ayında 140 ülkeye 291 milyon 804 bin dolar ihracat yaptık" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak Ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; "İş dünyası olarak tüm gücümüzle üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için olağanüstü mücadele veriyoruz. Bu başarı, alın teriyle üretim yapan sanayicimizin ortak emeğinin bir yansımasıdır. Her şeye rağmen üreten, ülkemiz için rekabet eden, istihdam oluşturan, kent ve ülke ekonomisine değer katan ihracatçı üyelerimize, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. 2026 yılı ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, "Ocak ayında 291 milyon 804 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,94 oranında azalış yaşanmıştır. İthalatımız ise 129 milyon 532 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 20,82 azalış gerçekleşmiştir. 140 ülkeye Ocak ayında ihracat gerçekleştirdik" diye konuştu. Kayseri'den ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında da bilgiler veren Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Almanya, ABD, Polonya, İtalya, Avusturya, Irak, Fransa, Fas, Hollanda, Birleşik Krallık'tır" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Makine ve Aksamları, Halı, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller gibi sektörlerde artış yaşanırken; Demir ve Demir dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Ham maddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.

"2026 için umut verici bir döneme giriyoruz"

2025 yılının küresel riskler ve ekonomik zorluklarla geride kaldığını hatırlatan Başkan Gülsoy, yeni döneme dair beklentilerini şu sözlerle aktardı; "Ülkemizde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan maddi sıkılaştırma politikalarından en çok reel sektörümüz etkilenmiştir. Özellikle yüksek faiz oranları ve artan maliyetler, üreticilerimizi zorlamıştır. Finansmana erişim, yaptırımlar, hukuki belirsizlikler, sigorta ve tahsilat risklerinin iş dünyasının önündeki temel engellerdir. Ancak dezenflasyon sürecinde kat edilen mesafe ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönündeki kararlı adımları, 2026 yılı için umutlarımızı tazelemektedir. İş dünyası olarak beklentimiz, finansman maliyetlerini düşürecek bu indirim sürecinin devam etmesidir."

"İhracatçının yükü hafifletilmeli"

İhracatçıların küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için somut destek adımlarının şart olduğunu vurgulayan Gülsoy, çözüm önerilerini ise; "Pazar kayıplarının önüne geçilmesi ve ihracatçımızın toparlanabilmesi için reeskont kredi hacmindeki artışlar sürdürülmelidir. Bunun yanı sıra, döviz dönüşüm desteği daha sade ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulmalı, ihracatçıların döviz gelirini bozdurma zorunluluğu ise tamamen kaldırılarak firmalarımıza hareket alanı açılmalıdır" şeklinde sıraladı.

Sürdürülebilir büyüme için teknoloji ve katma değer odaklı üretimin anahtar rol oynadığını belirten Gülsoy; "İşletmelerimizin dijitalleşme ve verimlilik odaklı yeni nesil üretim modellerine yönelmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Kayseri sanayisi; güçlü üretim altyapısı ve değişime hızlı uyum sağlayan girişimci ruhuyla bu zorlu dönemi aşacak güçtedir. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına öncülük eden tüm ihracatçılarımızı ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ