Kayseri'nin Sanayi Başarısı: 15 Firma İSO Listesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'nin Sanayi Başarısı: 15 Firma İSO Listesinde

Kayseri\'nin Sanayi Başarısı: 15 Firma İSO Listesinde
20.07.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'den 15 firma, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025 araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehrin sanayi ve ticaret kapasitesindeki ivmeye dikkat çeken Başkan Gülsoy, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde şehrimizi 15 Kayseri firmasının temsil ettiğini belirterek, "Bir önceki yıl 10 firmayla yer aldığımız bu prestijli tabloda firma sayımızın 15'e ulaşması ve yüzde 50'lik bir artış yakalamamız son derece memnuniyet vericidir. Bu tablo; Kayseri ticaretinin ve sanayisinin zorlu küresel şartlara rağmen direncini koruduğunun, rekabet gücünü artırdığının ve gelişim potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunun açık bir kanıtıdır. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 15 firmamızın listede yer almış olması bizleri gururlandırmıştır. Üretim, ihracat, yatırım ve istihdama devam ederek başarı öyküleri yazan firmalarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Açıklamasında tüccar ve sanayicilerin fedakarlıklarına vurgu yapan Gülsoy, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Kayseri iş dünyası; azmi, tecrübesi ve üretim disipliniyle her dönemde zoru başarmayı bilmiştir. Küresel pazarlardaki daralmaya ve ekonomik belirsizliklere rağmen durmaksızın çalışan, istihdam kapısı açan ve ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası pazarlarda dalgalandıran tüm girişimcilerimiz ve işçi kardeşlerimiz takdirin en büyüğünü hak etmektedir. Şehrimizin kalkınma yolculuğunda elini taşın altına koyan tüm firmalarımızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Bu gurur tablosunu Kayseri'mize yaşatan 15 firmamızın yönetim kurulu başkanlarını, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin Sanayi Başarısı: 15 Firma İSO Listesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı
Adıyaman’da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu
Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel’den jet yalanlama Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel'den jet yalanlama
Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu

14:59
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
14:26
İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
13:34
Yolda motoru düşmüştü Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 15:17:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'nin Sanayi Başarısı: 15 Firma İSO Listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.