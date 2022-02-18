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Kayseri Şeker, çiftçilere ton başına 15 lira prim verecek - Son Dakika

Kayseri Şeker, çiftçilere ton başına 15 lira prim verecek

18.02.2022 13:23
Kayseri Şeker, çiftçilere ton başına 15 lira prim verecek

Kayseri Şeker, 2-11 Şubat 2022 tarihlerinde ödemesini gerçekleştirdiği 2021 yılı pancar bedeline ilave olarak ton başına 15 lira prim ödemesi yapma kararı aldı.

Kayseri Şeker, 2-11 Şubat 2022 tarihlerinde ödemesini gerçekleştirdiği 2021 yılı pancar bedeline ilave olarak ton başına 15 lira prim ödemesi yapma kararı aldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yazılı açıklamasında, 2021 yılı pancar bedeli olarak toplamda 1 milyar 352 milyon 126 bin 111 lira ödeme gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Akay, "Kayseri Şeker, bu tutara ilave olarak 15 TL/ton prim ödemesi yapma kararı aldı. Prim ödemesi 22 Mart 2022 tarihinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Çiftçilerimiz güle güle harcasın." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker, Kayseri, Yozgat, Sivas ve Tokat'ta 13 bin 878 çiftçi ile yaptığı sözleşme çerçevesinde 2021 yılında aldığı pancar bedeli için yıl içerisinde verdiği ayni ve nakdi avanslar sonrası kalan 582 milyon 444 bin 584 liralık tutarı 2-11 Şubat 2022 tarihleri arasında çiftçilerin hesaplarına yatırmıştı.

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Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker, çiftçilere ton başına 15 lira prim verecek - Son Dakika Ekonomi


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