Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Borsası

14.09.2022 09:54
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,906,00
ArpaKg5,855,87

Kabak çekirdeği (yerli)Kg50,0060,00
SucukKg141,50189,00
Pastırma (takım)Kg242,00277,50

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika

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