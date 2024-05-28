Kayseri Ticaret Odası Fahiş Fiyatlara Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayseri Ticaret Odası Fahiş Fiyatlara Karşı Mücadele Ediyor

Kayseri Ticaret Odası Fahiş Fiyatlara Karşı Mücadele Ediyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, fahiş fiyatlarla ilgili mücadelelerinin devam ettiğini söyleyerek, 'Fahiş fiyata karşı 'Ürün Takip Yazılımı' yapılmalı' dedi. Başkan Gülsoy, Kayseri'nin e-ticarete uyumda İstanbul'dan sonra 2. Şehir olduğunu belirterek, Kayseri Ticaret Odası olarak fırsatçılara, fahiş fiyata neden olanlara taviz vermeyeceklerini söyledi.

28.05.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, fahiş fiyatlarla ilgili mücadelelerinin devam ettiğini söyleyerek, "Fahiş fiyata karşı 'Ürün Takip Yazılımı' yapılmalı" dedi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı.

"Kayseri e-ticaret uyumu gösteren 2. şehir"

Başkan Gülsoy, Kayseri'nin e-ticarete uyumda İstanbul'dan sonra 2. Şehir olduğunu söyleyerek, "Değerli arkadaşlarım şehrimiz açısından burada dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir nokta ise şudur. Uyum endeksi raporuna baktığımızda Şehrimiz en yüksek e-ticaret uyumu gösteren şehirler arasında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Kayseri'de e-ticaret yapan firma sayımız 9 bin 632'ye çıkmıştır. Bu şehrimiz açısından büyük bir başarıdır. E-Ticarette iyi bir ivme kazandığımızın da ispatıdır. Kayseri Ticaret Odası olarak e-ticaret ve dijitalleşme konusunda bugüne kadar vermiş olduğumuz panel, seminer, konferanslarla bu başarıya önemli katkımızın olduğunu düşünüyorum. Buradan e-ticaret yapan firmalarımızı ve çalışanlarını da yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Fahiş fiyata neden olanlara fırsat vermeyeceklerini söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak fırsatçılara, fahiş fiyata neden olanlara taviz vermeyeceğiz. Daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları artıranlar oluyor. Ticaret Bakanlığımız ve bazı durumlarda diğer bakanlıklardan ekiplerimiz sürekli sahada denetim halinde. Bu konuda taviz vermiyorlar, fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin verilmeyecek. Ülkemizde en önemli mesele gıda. Yaz geliyor. Bu nedenle sebze ve meyvede fiyatlar düşecek gibi gözüküyor. Bu eğilimle inşallah temenni ediyorum ki sıkı bir denetimle gıda fiyatlarının artmasının önüne geçilir. Bu konuda da 'Ürün Takip Yazılımı Yapılmalı' diyoruz. Yani tarladan çıkan ürünün nihai tüketiciye ulaşana kadar nerelerden geçtiği takip edilmeli. En azından 3 harfli marketler, zincir marketlere karşı mücadele eden bir yapı olmalı. Yerel marketler arasındaki fiyat farkı takip edilmeli. Ahilik kültürünün doğduğu Kayseri'de, 'ölçü ve tartıda hile yapan bizden değildir' inancına sahip bir gelenekten gelen üyelerimizin, asla 'fırsatı ganimete çevirme gibi' bir yola tevessül edeceğine inanmıyoruz" dedi.

Gülsoy, vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacaklarını söyleyerek, "Her meslekte olduğu gibi, bizim üyelerimiz arasında da az sayıda da olsa vatandaşın sağlık hassasiyetini, yaşanan olayın büyüklüğünün neden olduğu korkuyu 'haksız kazanca-ranta' çevirmek isteyen kötü niyetli insanlar olabilir. Ne devletimizin ilgili kurumları, ne de bizler üyelerimizin böyle bir şey yapmasına asla izin vermeyiz. Herkes bilmelidir ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız ve fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz. Haksız rekabetle karşılaşan tüketicilerimizin de Odamızı arayarak gerekli şikayetleri yapmaları hususunda hassasiyete davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ömer Gülsoy, İstanbul, Kayseri, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Odası Fahiş Fiyatlara Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:13 Malatya Valiliği’nden 112’yi gereksiz meşgul edenlere ceza Malatya Valiliği'nden 112'yi gereksiz meşgul edenlere ceza
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 21:30:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Ticaret Odası Fahiş Fiyatlara Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement