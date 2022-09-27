Kayseri Ticaret Odası eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, küresel zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde büyümeye ve yükselmeye devam edeceğini bildirdi.

KTO'nun olağan eylül ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, ekonomik kriz, pandemi, savaş gibi birçok zorlukla hep birlikte mücadele edilen 4,5 yılda Kayseri Ticaret Odasının da birçok başarılara imza atıldığını söyledi.

Bu sürede A Sınıfı 5 yıldızlı Ticaret Odası unvanını aldıklarını vurgulayan Gülsoy, odanın 1 Ekim'de sandık başına gideceğini, ilk günkü heyecanla göreve yeniden talip olduklarını belirtti.

Gülsoy, seçimin önemine değinerek, "Aynı şevk ve azimle şehrimize, üyelerimize hizmet etmeye de hazırız. Diliyorum ki dostluk ve kardeşlik içerisinde seçimimizi tamamlayarak yeni bir döneme merhaba diyelim." ifadelerini kullandı.

Ekonomik değerlendirmede bulunan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin Nisan-Haziran 2022 döneminde yüzde 7,6 büyümesi önemli bir gelişmedir. Küresel emtia ve enerji fiyatlarının artması, pandemi, tedarik zincirlerindeki sorunların devam etmesi, Rusya- Ukrayna Savaşı gibi küresel ekonomiyi etkileyen şartlara rağmen sağlanan büyüme, Türkiye ekonomisinin tüm zorluklara rağmen gösterdiği 'direncin' göstergesidir. Küresel zorluklara rağmen ekonomimiz ihracat öncülüğünde büyümeye ve yükselmeye devam edecektir.

Hepinizin bildiği gibi Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti ama kredi arzında ne yazık ki daralma var. Ticari kredi arzındaki daralmaya çözüm bulunması gerekmektedir. Politika faizi düşüyor da kredi faizi niye düşmüyor. Arzı daralttığı için bizim finansmana erişimimizi zorlaştırıyor. Böyle bir tabloda da öngörülebilirlik zayıflıyor, sürekli maliyet hesabı, risk hesabı yapmak zorunda kalıyoruz. Yaşanan sorunların neticesinde üretim, istihdam ve yatırımın olumsuz etkileniyor."

Gülsoy, eylül ayında kurulan firma sayısının 202, kapanan firma sayısının ise 33 olduğunu sözlerine ekledi.