Kayseri Ticaret Odası'ndan girişimcilere Finansal Okuryazarlık Semineri - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri Ticaret Odası'ndan girişimcilere Finansal Okuryazarlık Semineri

Kayseri Ticaret Odası\'ndan girişimcilere Finansal Okuryazarlık Semineri

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen programda girişimcilere Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran tarafından Finansal Okuryazarlık Semineri verildi. KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran ve girişimciler katıldı. Seminerde finansal okuryazarlık, tasarruf ve etkin mali yönetim gibi konular ele alındı.

22.05.2024 15:06
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen programla girişimcilere Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran tarafından Finansal Okuryazarlık Semineri verildi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran ve girişimciler katıldı. Programda açılış konuşması yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, "Teknoloji çağında yaşıyoruz ve geldiğimiz noktada teknolojik gelişmeler yaşam biçimimizi doğrudan etkiliyor. İş gücü ve iş yapış şekilleri de değişiyor. Eğitimden sağlığa, hukuktan üretime kadar tüm sektörlere bilişim değer ve verimlilik katıyor. Dünyada jeopolitik tansiyonun yüksek olması, sıkı para politikalarının uygulanması, enflasyonist baskı, maliyetlerin sürekli artması, gelir dağılımın bozulması, kur seviyelerinden dolayı ihracatta zorlanmaların yaşandığı bir ortamda bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi ülkemizde de tasarruf tedbirleri uygulanmaya başlandı. İşte böylesi bir ortamda finansal okuryazarlık, tasarruf ve etkin mali yönetim gibi konuların önemini daha da artırıyor. Rekabet şartlarının her geçen gün arttığı günümüzde sadece işletmelerimiz değil, devletlerde finansal yönetimi iyi bilmek ve uygulamak durumunda. Bütçelerin yönetiminde alınan kararlar toplumun ekonomik sağlığı açısından da hayati bir önem sahiptir. Bu sebeple İşletmenizin bütçesini ya da kişisel birikimlerinizi daha iyi yönetmek, finansal becerilerinizi geliştirmek, harcamalarınız ve tasarruflarınız için bilinçli seçimler yapmak için finansal yönetimi iyi bilmek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gelişen teknoloji ile birlikte analiz ve verileri okurken bilinçli olmazsak içinde bulunduğumuz veri çağı, avantajdan çok dezavantaja dönüşebilir. Tüm dünya ilerlerken biz maalesef geride kalırız ve rekabet avantajını kaybetmenin sonuçlarını toplum olarak yaşayarak kısa yoldan zengin olma hayalleri döngüsünden çıkamayız. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda finansal okuryazarlık dediğimiz kavramın önemi çok daha önemli hale geliyor. Çünkü artık bırakın devletleri, iş insanlarını, kurumları, şirketleri; her birey bütçe yapma, tasarruf, borç alma, yatırım gibi anahtar finansal kavramlar konusunda bilgi sahibi olmalı, söz konusu durumlarda kararlar alırken bu bilgilerden yararlanabilmelidir. Riskleri görmek, bunları karşı pozisyon almak artık büyük kuruluşlardan en küçük işletmelere, hatta bireylere kadar çok daha önemli hale gelmiştir. Bu sebeple, Finansal Okuryazarlık seminerinin yeni bilgi edinmenize bütçelerinizi daha iyi yönetmenize ve tasarruf ve yatırım konusunda yön göstereceğini inanıyorum. Bu tür etkinlerden haberdar olmanız için odamızın sosyal medya hesaplarını da takip etmenizi rica ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran da, "Kayseri'de konuşma yapmak çok zor. Neden derseniz benim Kayserili bir çocukluk arkadaşım var. Sen Kayseri'ye gidiyorsan bu işi çözmüşsün, en zor bölgeye gidiyorsun dedi. Kayseri'de herkes her şeyi bildiği için zordur bir şeyleri anlatabilmek dedi. Dolayısıyla burada bu kadar çok şey bilen, ticari zekası bu kadar çok olan insanların karşısında bu sunumu yapmak kolay değil. Burada anlatacağım çoğu şey 30-40 yaş üstü insanların bildiği şeyler olacak. Anlatacağım şeylerin ana felsefesi para kazanmanın unutturulmuş sırları. Özellikle sanayici ve iş adamıysanız bu yöntemleri uygulayarak bu noktaya geldiniz. Ben zaten bunu sizin gibi insanlardan görerek, kopyalayarak buraya geldim ve bunları anlatıyorum. Aslına bakarsanız gençlerin olması beni mutlu etti. Gençlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Dolayısıyla farklı bir şeyler anlatmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, katılımcılara Finansal Okuryazarlık konusunda sunum yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Odası'ndan girişimcilere Finansal Okuryazarlık Semineri - Son Dakika

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