Kayseri Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayseri Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO), nisan ayı olağan meclis toplantısını Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, önlerinde seçimsiz geçirilecek 4 yıl gibi uzun ve önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Gülsoy, ekonomide atılacak adımların ve yapılacak işlerin olduğunu vurgulayarak, enflasyonla mücadeleye odaklanılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, 2024 nisan ayında 151 firma kurulduğunu ve 52 firma kapandığını ifade etti.

30.04.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Odası (KTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, artık önlerinde seçimsiz geçirilecek 4 yıl gibi uzun ve önemli bir zaman dilimi bulunduğunu ifade etti.

Bunun ülke için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele sürecinde fiyat ve finansal istikrarı sağlamak, öngörülebilirliğin güçlendirilmesi için mevcut ekonomi politikasının devam etmesi gerekiyor. Özel sektör olarak bundan sonraki dönem için en az siyaset kadar önümüzü görmek istiyoruz."

Gülsoy, 2024 nisan ayında kurulan firma sayısının 151, kapanan firma sayısının ise 52 olduğunu belirterek, 716 tescil, 472 belge ve 358 müzekkere işlemi yapıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ömer Gülsoy, Konferans, Kayseri, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisi, bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü İsrail polisi, bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:32 Yargıtay’da başkanlık seçimi ertelendi Yargıtay'da başkanlık seçimi ertelendi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement