Kayserili Sanayiciler Faiz İndiriminden Memnun - Son Dakika
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Ekonomi

Kayserili Sanayiciler Faiz İndiriminden Memnun

Kayserili Sanayiciler Faiz İndiriminden Memnun
26.07.2025 13:51
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Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık faiz indirimi, Kayseri sanayicilerini sevindirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizinde 300 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 43'e çekmesi Kayserili sanayicileri memnun etti. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; faiz indirimini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizinde 300 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 43'e çekmesi Kayserili sanayicileri memnun etti. Faiz indirimini değerlendiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci; karardan dolayı memnun olduklarını söyleyerek, "Yüksek enflasyonlu ortamda maalesef finans giderlerimiz arttı. Bu da faiz giderlerimizden belli. Şu anda Merkez Bankamız enflasyonla ilgili gidişatı görerek 3 puanlık bir indirim yaptı. Bu daha önce olması gereken bir indirimdi ama dalgalanma sonucu maalesef geriye dönüşümüz oldu. 3 puanlık bir düşüş mutlaka bankalara yansıyacaktır. Özellikle yatırım tarafında bu faizlerle imkansız olduğunu biliyoruz. İşletme sermayesi ihtiyacı olanların da yüksek finans maliyetleri ile ciddi problemleri olacak. Gidişatımızın çok iyi olduğunu, enflasyonla mücadelenin başarıldığını ve herkesin bu işe destek vermesi gerektiğini tekrar etmek istiyorum. Biz bu enflasyon belasını daha önce defalarca yok ettik. Bugün de yok edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hükümetimize ve ekonomi yönetimine destek vermek zorundayız. Eminim ki, yıl sonundaki hedef tutacak. Bu hedef de tuttuğunda daha rahat ortamda hem borçlanma hem de yatırım yapmak isteyenler rahat edecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Enflasyonu yenersek her kesim mutlu olur"

"Bu sadece sanayici için değil, tüm kesimler için faizler sürdürülebilir değil" diyen Büyüksimitci, "Bir ülkede en büyük etken enflasyon. Enflasyonla insanların geçinmesi zorlaşıyor ve firmaların maliyetleri artıyor. Öncelikle enflasyonu düşürüp faizleri düşürme gerekliliği ortaya çıktı. Mücadeleyi enflasyonu düşürmek üzere gideceğiz ki, faizler düşsün. Şu anda yapılan bu ve doğru yapıldığını söylemek istiyorum. Faiz indirimin hızlıca bankalar tarafından kredi faizlerine uygulanması önem arz ediyor. Gecikme olmaması gerekiyor. Kamu bankalarımız hızlıca aksiyon alacaktır. Özel bankaların da hızlıca aksiyon alacağını düşünüyorum. Enflasyonu yenersek her kesim daha da rahat eder. Aldığımız paralar durduk yerde değerini kaybetmez. Çok daha mutlu ve müreffeh Türkiye olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Faiz indiriminin devamını bekliyoruz"

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, "Beklentimiz doğrultusunda 3 puanlık faiz indirimi sevindirici. Faizlerin ve enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda iş yapma kabiliyetimizi ve çarklarımızı döndürmek zor. Zaman içerisinde uygulanan orta vadeli program kapsamında yapılan 3 puanlık indirimi sevindirici olarak karşılıyoruz. Devamının gelmesini bekliyoruz. Bizim istediğimiz tek haneli enflasyon rakamlarına ve tek haneli faiz oranlarına düşmesi. Zaman içerisinde düşeceğine inanıyoruz. Yüksek faizler olduğu zaman yatırım ortamının iyileşmesi mümkün değil. Bu ortamlarda yatırım yapmak da mümkün değil. Devletimize, hükümetimize güveniyoruz. Yaşadığımız zorluklara rağmen enseyi karartmadan tam gaz üretmeye, çalışmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine faizin ineceğine inanıyoruz. Düzlüğe çıkacağımıza, insanlarımızın çok daha rahat ticaret yapacağına, borçlarını ödeyebileceğini ve kredi limitlerinin yükseleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, kayseri, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayserili Sanayiciler Faiz İndiriminden Memnun - Son Dakika

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