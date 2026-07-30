KAYSO Akreditasyon Sertifikası Aldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), üyelerine sunduğu hizmet kalitesini uluslararası standartlarda sürdürdüğünü bir kez daha tescilleyerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında akreditasyon sertifikasını almaya hak kazandı.

TOBB tarafından düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni'nde KAYSO adına sertifika; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşcü, Genel Sekreter İsmail Tartuk ve Akreditasyon Sorumlusu Nurnabu Özsoy Yorulmaz tarafından teslim alındı. KAYSO'nun akreditasyon sertifikası; Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Ö. Volkan Ağar ve TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından takdim edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO'nun üyelerine daha etkin, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunma anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında sertifikamızı bir kez daha almaya hak kazanmış olmamız, kurumsal gelişime verdiğimiz önemin ve üyelerimize sunduğumuz hizmet kalitesinin önemli bir göstergesidir. Türkiye'deki oda ve borsalar arasında yapılan değerlendirmelerde üst sıralarda yer alarak, hizmet kalitemizi ve kurumsal kapasitemizi bir kez daha ortaya koyduk. Bu başarı, üyelerimize sunduğumuz hizmetlerde mükemmeliyet anlayışımızın ve sürekli gelişim vizyonumuzun önemli bir göstergesidir. Üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir oda olma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyüksimitci, akreditasyon sürecinde emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, elde edilen başarının güçlü ekip çalışmasının, kurumsal aidiyetin ve sürekli iyileştirme anlayışının önemli bir sonucu olduğunu vurguladı.

Kayseri Sanayi Odası'nın, üyelerine uluslararası standartlarda hizmet sunma hedefi doğrultusunda kurumsal kapasitesini güçlendirmeye, hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmeye ve üyelerinin memnuniyetini esas alan uygulamalarını geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Büyüksimitci, başta Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, TOBB Akreditasyon Sistemi'nin gelişimine katkı sağlayan ve sürece destek veren herkese teşekkür etti.