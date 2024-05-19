Kazakistan Ahıska Türkleri Sel Felaketi Yardım Çalışmalarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kazakistan Ahıska Türkleri Sel Felaketi Yardım Çalışmalarını Açıkladı

Kazakistan'ın batı bölgelerini etkileyen sel felaketi sonrası, Kazakistan Ahıska Türk Kültür Merkezi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kazakistan Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen yardım çalışmalarında son durum açıklandı. Yardım miktarı toplamda 250 milyon Tenge'ye ulaşırken, Ahıska Türkleri temel ihtiyaç malzemeleri de gönderdi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev liderliğinde yürütülen yardım çalışmalarına destek verdiklerini belirtti ve yardımların devam edeceğini söyledi.

19.05.2024 16:16
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Kazakistan'ın batı bölgelerini etkileyen sel felaketi sonrası, Almatı'da düzenlenen toplantıda, Kazakistan Ahıska Türk Kültür Merkezi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kazakistan Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen yardım çalışmalarında son durum açıklandı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, kendi kaynaklarından 200 milyon Tenge nakdi yardım yapıldığını belirtti. Bunun yanı sıra Ahıska Türkleri 50 milyon tenge değerinde temel ihtiyaç malzemesi de gönderdi. Böylelikle yardım miktarı toplamda 250 milyon Tenge'ye ulaştı. Ziyatdin Kassanov konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kazakistan bizim vatanımız. Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev liderliğinde başlatılan çalışmalara destek veriyoruz. Bu yardımlar, felaketzedelerin yaralarını sarmak ve umutlarını yeniden yeşertmek adına önemli bir adım oldu. Birlik ve dayanışma ruhuyla Kazakistan'ın geleceği için umutlarımızı birlikte yeşertiyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığında yürütülen yardım çalışmalarına yerimizi aldık. Yardımlarımız yaralar sarılana kadar devam edecek."

"Yardım planı" hakkında konuşmuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 18 Nisan 2024 tarihinde sel felaketinden etkilenen Tobol kentindeki operasyon karargahında Kostanay bölgesi sakinleriyle toplantı gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev toplantıda selden etkilenen her bölge, ilçe ve köye yapılacak yardımlar hakkında bilgiler vermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kazakistan Ahıska Türkleri Sel Felaketi Yardım Çalışmalarını Açıkladı - Son Dakika

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