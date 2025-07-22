Kazancı Holding'den Kuzey Makedonya'ya 1 Milyar Avro Yatırım

Kazancı Holding, Kuzey Makedonya hükümeti ile enerji altyapısını güçlendirecek, hava kirliliğini azaltacak ve enerji maliyetlerini düşürecek 1 milyar avroluk mutabakat zaptı imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Grup şirketleri tarafından hayata geçirilmesi hedeflenen yatırım, ülkenin enerji ihtiyacına çözüm sunmayı ve çevre dostu dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'nin liderliğinde gerçekleştirilen törenle imza altına alınan anlaşma, uzun süredir devam eden yapıcı diyalog ve odaklı müzakerelerin somut bir sonucunu temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, projenin ikincil doğal gaz ve ısıtma ağlarının yanı sıra kojenerasyon santrallerini de kapsadığını belirterek "Bu yatırım, halkımızın enerjiye daha uygun fiyatlarla erişmesini sağlayacak ve hava kirliliği ile mücadelede önemli bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı da Kuzey Makedonya Hükümeti ile söz konusu mutabakatı imzaladıklarını duyurmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak "Bu proje, enerji sektöründe stratejik ortaklık geliştirme adına önemli ve cesaret verici bir adımı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Projenin kapsamlı bir planlama aşamasında olduğunu belirten Kazancı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde teknik, ekonomik ve çevresel uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere fizibilite çalışmalarımıza başlayacağız. Elektrik üretiminde yeni kapasitelerin geliştirilmesini, doğal gaz dağıtım şebekesinin inşasını ve arz güvenliğinin sağlanmasını kapsayan bu yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım, yalnızca Kuzey Makedonya'nın değil, aynı zamanda Balkanlar'ın enerji istikrarına da katkı sağlayacak. Kuzey Makedonya'yı bu doğrultuda, bölgesel enerji iş birliğimizi güçlendirmemizi sağlayacak stratejik bir merkez olarak görüyoruz."

Kazancı ayrıca, bu yatırımla ülkede doğal gazın hane halkına ulaştırılmasını sağlayacak altyapının kurulacağını ve çevreci çözümlerle hava kirliliğiyle mücadelenin güçleneceğine dikkati çekerek "Enerji maliyetlerini düşürmenin ötesinde, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma odaklı yaklaşımımızı Kuzey Makedonya'ya taşımaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.