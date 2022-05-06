Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı! - Son Dakika

Edirne'de Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü Saraçlar Caddesi'nde bulunan şans oyunları bayisine giden kişi, 'Milyonerler Kulübü' adı verilen Kazı Kazan kuponu aldı. Kuponu kazıyan kişi, 1 milyon lira ikramiye kazandı. Bayi Sevda Rastgele, "Sürekli Kazı Kazan oynayan müşterilerimizden bir tanesi. Kazı Kazan alırken büyük ikramiye olan 'Milyoner Kulübü Kazı Kazan' kuponu düşmüş. Arkadaşım da 'Bunu size vereyim mi? Yere düştü' demiş. Müşterimiz de 'Yok ben onu almayacağım, 30'lu Kazı Kazanı alayım' demiş. 30'lu Kazı Kazanı almış, sonra 'Onu da alayım' demiş, kazıyor ve 1 milyon TL ikramiye çıkıyor" dedi.

"DÜN KENDİSİYLE GÖRÜŞTÜK DETAYLARI VERDİK"

Müşterisinin, 1 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmasını sakin karşıladığını söyleyen Rastgele, "Müşterimize bayram ikramiyesi vermiş olduk. Çok sevindik, Edirne'ye çıkmasına da çok sevindik. 1 milyon TL zaten 'Milyonerler Kulübü'nün en büyük ikramiyesi. Güle güle harcasın" diye konuştu. Bayi Rastgele, 1 milyon TL kazanan müşterisinin büyük ikramiyeyi alıp almadığına dair bilgisinin olmadığını dile getirirken, "Dün kendisiyle telefonla görüştük, teknik detayları verdik çünkü İstanbul'dan alınıyor. Gidip aldığını bilmiyorum. 65-70 yaşlarında bir ağabeyimiz. Daha nice büyük ikramiyeleri veririz inşallah. Herkese bol şanslar diliyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE DE KAZANDIRDILAR

Sevda Rastgele, bayiden 2021 yılının Ağustos ayında 10 Numara şans oyunundan da büyük ikramiye kazandırdıklarını, Milli Piyango'dan ise 1 milyon TL ikramiyenin çıktığını kaydetti.