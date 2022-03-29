KDV indirimi turizmcileri sevindirdi - Son Dakika
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KDV indirimi turizmcileri sevindirdi

29.03.2022 16:58

KDV indirimi turizmcileri sevindirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı restoranlardaki KDV indirimi Kapadokya Bölgesi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

KDV indirimi turizmcileri sevindirdi

NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı restoranlardaki KDV indirimi Kapadokya Bölgesi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giden karara göre yemek sektöründe KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Turizm işletmecisi Mehmet Dinler, alınan kararın yerinde bir karar olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz global tedarik zinciri ve enerji krizi sebebiyle yiyecek ve içeceklerdeki maliyetlerimiz çok arttı. Yeni alınan karara göre 1. sınıf işletmelerde yiyecek ve içeceklerdeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Bu karar bir nebzede olsa işletmelerimizi rahatlattı. Hükümetimizin bu konuya duyarlılığını gösterdi. Dileriz konaklamadaki KDV oranı da düşürülerek rahatlamamız ve nefes almamız sağlanır" dedi.

"Özellikle bu günlerde yapılan bu indirim sektöre destek verecektir"

Turizmci İsmail Sucu da, "Cumhurbaşkanımızın almış olduğu karar başarılı bir çalışmadan alınmış bir veri. Cumhurbaşkanımıza turizm sektörüne vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerek Cumhurbaşkanlığımızın gerekse Turizm Bakanlığının almış olduğu kararlar doğrultusunda geçtiğimiz kriz döneminde konaklamadan aldığımız KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. Şimdiki kararla da yeme içme sektöründeki yüzde 18'lik KDV yüzde 8'e düşürüldü. Bu işletmeler için bir gelir kaynağı olacaktır. Ayrıca otel ekipmanları ve diğer girdilerimizdeki KDV oranında yüzde 8'e indirilmesi girdi maliyetleri yönüyle de ayrı bir avantaj olacaktır. Özellikle bu günlerde yapılan bu indirim sektöre destek verecektir" ifadelerini kullandı.

KDV indirimi turizmcileri sevindirdi
KDV indirimi turizmcileri sevindirdi
KDV indirimi turizmcileri sevindirdi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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