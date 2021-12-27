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Kdz. Ereğli TSO'dan üyelerine yönelik indirim anlaşması - Son Dakika

Kdz. Ereğli TSO'dan üyelerine yönelik indirim anlaşması

27.12.2021 15:09
Kdz. Ereğli TSO'dan üyelerine yönelik indirim anlaşması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Socıally Up Pr (Marka Strateji) Marka ve İletişim Yönetimi, Dijital Pazarlama firması yetkilisi Şebnem Yıldırım ile üyelerine yönelik yüzde 15 indirim anlaşması imzaladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Socıally Up Pr (Marka Strateji) Marka ve İletişim Yönetimi, Dijital Pazarlama firması yetkilisi Şebnem Yıldırım ile üyelerine yönelik yüzde 15 indirim anlaşması imzaladı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, "Marka Strateji", Marka ve İletişim Yönetimi, Dijital Pazarlama firması ile yaptıkları anlaşmaya ilişkin olarak şu bilgileri verdi; "Kdz. Ereğli TSO Üyesi Şebnem Yıldırım Socially UP (Marka-Strateji) ile Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (Üyeleri için) arasında Marka Strateji planı oluşturma, Kurumsal ve Kişisel Marka Çalışması, Marka bilinci oluşturma, Etkileşimli İletişim Yönetimi, Dijital Kimlik oluşturma ve mecra belirleme, Web site ve E-ticaret sitesi tasarım kurulum ve yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Lobi Faaliyetleri, Marka, İletişim ve Pazarlama konularında danışmanlık hizmetleri işbirliğini ve oda üyelerinin tanımlanan hizmetleri talep edip almaları karşılığında hizmet bedelinden %15 indirim gerçekleşmektedir. Anlaşmanın tüm üyelerimize hayırlı olmasını dilerim."

Socıally Up Pr (Marka Strateji) Marka ve İletişim Yönetimi, Dijital Pazarlama firması yetkilisi Şebnem Yıldırım'da Başkan Keleş'e teşekkür etti. - ZONGULDAK

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Arslan Keleş, Zonguldak, Ticaret, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO'dan üyelerine yönelik indirim anlaşması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kdz. Ereğli TSO'dan üyelerine yönelik indirim anlaşması - Son Dakika
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