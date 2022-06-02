Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı - Son Dakika
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Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı

02.06.2022 19:48
Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından üyelere yönelik olarak "Demir Çelik Ürünlerinde Kısmi KDV Tevkifatı ve İade Uygulaması" konulu konferans düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından üyelere yönelik olarak "Demir Çelik Ürünlerinde Kısmi KDV Tevkifatı ve İade Uygulaması" konulu konferans düzenlendi.

Kdz. Ereğli Keleşler Park Otel'de düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Yeminli Mali Müşavir Altay Öncel ile Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç katıldı.

Yeminli Mali Müşavir Altay Öncel, tevfikatın tanımını yaparak, kimlerin tevkifat uygulayacağını, tevfikat uygulamayacak alıcıların kimler olduğu, tevkifatlı işlemlerde faturaların nasıl düzenleneceği, mal iadeleri ve matrah düzeltmelerinde özellikle konular hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Öncel tevkifat uygulanacak demir çelik ürünlerini şu şekilde sıraladı; "Cevher, hurda veya diğer hammaddelerden üretilen demir çelik alaşımlarından, mamül her türlü uzun çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin tel, halat, hasır, boru, lama ve benzeri veya yassı levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünlere, soğuk haddelenmiş yassı ürünler, ve kaplanmış yassı ürünler ve benzeri demir çelik ve alaşımı ürünler." Öncel ayrıca, demir çelik ve alaşımlarından mamül eşya, kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanj, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir ve benzeri teslimlerinde tevfikat uygulanmadığını söyledi.

Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç'da demir çelik ürünlerindeki tevkifat ile diğer ürünlerde ki tevkifatı ayıran en önemli özelliğin demir çelik ürünlerinin her aşamasında tevkifat olduğunu söyledi. Her aşamada tevkifat uygulanmasının büyük finansman ihtiyacı oluşturduğunu vurgulayan Hellaç, bununda demir çelik fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesini kaçınılmaz kıldığını ifade etti. KDV tevkifatının bir güvenlik meselesi olduğunu anlatan Hellaç, KDV kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla tevkifatın son yıllarda oldukça genişletildiğini belirtti.

Yapılan sunumun ardından konferansa katılan TSO üyeleri Öncel ile Hellaç'a sourlar yönelterek cevaplarını aldı. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı
Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı
Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı
Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı
Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı

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Kaynak: İHA

Demir Çelik, Zonguldak, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı - Son Dakika


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