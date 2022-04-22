Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu

22.04.2022 22:45
Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri gıda, toptan ve perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri gıda, toptan ve perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Kdz. Ereğli TSO yönetimi tarafından gıda, toptan ve perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren meslek komitesi üyelerine Tims Fabrika'da iftar verdi. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız, yönetim kurulu üyeleri Kadir Çaygeç ile Mevlüt Özdemir, meclis üyeleri Yavuz Sesli, Taha Kuyumcuoğlu, Cevdet Demircan ile Genel Sekreter Gündüz Acar ile birlikte üyeleri kapıda tek tek selamlayarak karşıladı. Okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açan TSO üyeleri, Perstilci Camii İmam Hatibi Nurcahit Candan'ın yaptırdığı yemek duasına eşlik etti. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş iftar sonrası masaları tek tek gezerek selamladı. Başkan Keleş iftar programında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; "2 bin 650 üyesi olan Kdz. Ereğli TSO'nun ilk iftar programını bu akşam gerçekleştiriyoruz. Beklediğimiz sayı ve katılımı sağlamış olduk. Son iki senedir pandemi nedeniyle bir araya gelemedik, birbirimizden uzak kaldık. Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde iş insanları olarak daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye ihtiyacımız var. Bizlerinde sizlerin amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket etmek, daha çok çalışma mecburiyetimiz var. Amacımız bu şehri büyütebilmek. Bu şehirde daha fazla iş ve AŞ olanağı sağlayabilmek. Daha fazla istihdam oluşturarak, bu şehrin nüfusunu artırarak pastadan daha fazla pay almasını sağlayabilmek. Bu amaçla sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de desteği ile bu amaca ulaşacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Birçok alanda başladığımız somut projelerimiz var. İnşallah bunlarda yakın zamanda hayata geçtiğinde meyvesini verecek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun."

Başkan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri iftar sonrasında TSO üyeleriyle sohbet etti. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu
Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu
Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu
Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu
Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu
Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu
Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu

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Arslan Keleş, Zonguldak, Ticaret, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu - Son Dakika


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