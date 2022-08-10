Üreten kadınlar kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Üreten kadınlar kazanıyor

10.08.2022 15:52
Üreten kadınlar kazanıyor

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı'nda oluşturulan 'Üreten Kadınlar Pazarı' el emeğini kazanca dönüştürüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı'nda oluşturulan 'Üreten Kadınlar Pazarı' el emeğini kazanca dönüştürüyor.

Belediye tarafından ücretsiz tahsis edilen stantlarda el işi ürünlerini, süs eşyalarını ve birbirinden lezzetli yemeklerini kazanca dönüştüren kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Keçiören Belediyesi tarafından kadın istihdamına katkıda bulunmak için geliştirilen Üreten Kadınlar Pazarı projesinin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Belediyesi olarak kadınlarımızın istihdamını önemsiyoruz. Onlar için ücretsiz satış alanı tahsis ediyoruz. Her çarşamba ve cumartesi Etlik Üreten Kadınlar Pazarı'mızda buluşan ve buraya kurduğumuz stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştüren kadınlarımız ev ekonomilerine büyük katkı sağlıyorlar. Süs eşyası, yiyecek ve tekstil ürünlerinin değer bulması açısından hayata geçirdiğimiz bu projemizle kadınlarımız aynı zamanda sosyalleşme imkanı da bulunuyor" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu: (2) Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu: (2) Muharrem Erkek: 'Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Basiretsiz Yönetimi ile Karşı Karşıyayız. Biz Bu Sistemi Değiştireceğiz' Muharrem Erkek: 'Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Basiretsiz Yönetimi ile Karşı Karşıyayız. Biz Bu Sistemi Değiştireceğiz'
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreten kadınlar kazanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:52:52. #1.12#
SON DAKİKA: Üreten kadınlar kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement