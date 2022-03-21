Keles'teki Kocayayla Göleti sulamaya açıldı - Son Dakika
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Keles'teki Kocayayla Göleti sulamaya açıldı

21.03.2022 09:29
Keles'teki Kocayayla Göleti sulamaya açıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Keles ilçesinde inşa edilen Kocayayla Göleti'nin sulamaya açıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Keles ilçesinde inşa edilen Kocayayla Göleti'nin sulamaya açıldığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürüten Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğü, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kocayayla Göleti inşaatında çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Projeyle, 4 bin 550 dekar tarım alanının sulamaya açıldığını aktaran Yıldız, tüm aşamaların tamamlanması sonucu 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 13 milyon 520 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

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Devlet Su İşleri, Keles, Bursa, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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