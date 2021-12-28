Kemalpaşa'da bal üreticilerine kovan dağıtıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde arıcılıkla uğraşan 50 üreticiye kovan dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Kovanlarımız Yenileniyor Bal ve Polen Üretimimiz Artıyor" projesinin uygulama sahasında bulunan İzmir'in 7 ilçesinden biri olan Kemalpaşa'da 50 bal üreticisine toplam 250 kovan dağıtımı yapıldı.

Kemalpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Halil Yaşar Güzel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Çakar ile bal üreticisi çiftçiler katıldı.

Kaymakam Sarı, yaptığı konuşmada Kemalpaşa'nın bal üretimi için çok uygun olduğunu belirterek, "Projeyi çok önemsiyoruz. İlçemizde yılda yaklaşık 470 ton bal üretimi yapılıyor. İlçemizde kayıtlı 279 çiftçinin 32 bin 500 arı kovanı bulunuyor. Bu tür desteklerle bu verileri daha da ileriye taşımak istiyoruz. Dağıtılan bu kovanlar ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen ve tescili yapılan 'Efe' arısının da yaygınlaşmasını bekliyoruz. Dağıtımla birlikte ekiplerimiz sahada üreticilerimize destek olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.