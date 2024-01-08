Kemer Belediye Başkanı, Avrupalı turistleri çekmek için fuarlara katılıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçeyi tanıtmak için fuarlara katıldıklarını belirterek, "Amacımız Avrupalı turisti daha fazla Kemer'e çekmek" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçenin tanıtımı, turizmin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir turizmi artırmak amacıyla katılacağı Utrecht Fuarı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Topaloğlu, Kemer'i yurt içi ve yurt dışı fuarlarda tanıtmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kemer'i yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için tüm fuarlara katıldıklarını işaret eden Topaloğlu, "İlk olarak kasım ayında İngiltere'deki Londra Fuarı'na katıldık. İngiltere'nin en önemli tur operatörlerinden Jet2 ile daha önce 40 bin avroluk bir tanıtım anlaşması imzalamıştık. Bunu 60 bin avroya çıkardık. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenecek olan fuara gideceğiz. Orada 3 gün boyunca Kemer'i tanıtacağız. Arkadaşlarımız tanıtım envanterlerini dağıtırken, seyahat acenteleriyle yüz yüze görüşmeler yapacağız. Amacımız Avrupalı turisti daha fazla Kemer'e çekmek. Ardından İstanbul'da yapılacak olan EMITT Fuarı'na katılacağız. Daha sonra Stuttgart, Münih, Nürnberg, Berlin ve Moskova fuarlarında yer alacağız. Tanıtımla ilgili tüm dokümanlarımızı hazırladık. Kemer'i en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, bu yılki turizm sezonu ile de değerlendirmelerde bulunarak, "Turizmcilerle yaptığımız görüşmelerden aldığımız görüşler erken rezervasyonlarda iyi bir ivme olduğu yönünde. Turizmcilerin beklentileri bu sene yüksek. Herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa bu senenin geçen seneye göre daha iyi olacağı söyleniyor. Umarım Kemer'imiz adına olumlu bir sezon geçiririz" dedi. - ANTALYA