Kemer Belediye Başkanı, Utrecht Turizm Fuarı\'nda Kemer\'i tanıtıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Utrecht Turizm Fuarı'nda Kemer standını ziyaret eden misafirlere ilçe hakkında bilgiler vererek Kemer'e davet ediyor.

Bugün halka kapılarını açan Utrecht Turizm Fuarı'nda Kemer standı adeta ilgi odağı haline geldi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Ali Acar ve Ferhan Fidan, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasına yer alan Kemer'i Utrecht Turizm Fuarı'nda tanıtıyor. Kemer standına gelen misafirlere Kemer ile ilgili tanıtım broşürleri ve doneler veren Başkan Topaloğlu, acente ve turizmcilerle de bire bir görüşmeler yapıyor.

Başkan Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Utrecht Turizm Fuarı'nda Kemer standımıza büyük bir ilgi var. Standımıza gelen misafirlerimize Kemer'imizin güzelliklerini anlatarak onları ilçemize davet ediyoruz. Amacımız Kemer'e daha fazla Avrupalı turist getirebilmek. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Bu yılki turizm sezonunun çok daha iyi olacağını ümit ediyorum" dedi. - ANTALYA