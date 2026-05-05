Kemer\'de Tahtalı Run to Sky Yarışları Başlıyor

05.05.2026 18:44
12. Corendon Tahtalı Run to Sky, 14 ülkeden 501 koşucunun katılımıyla 8 Mayıs'ta başlıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 12. Corendon Tahtalı Run to Sky yarışları, 8 Mayıs Cuma günü başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek etkinlik, bu yıl 14 ülkeden 501 koşucunun katılımıyla gerçekleşiyor. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belçika, Britanya, Estonya, İrlanda, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Norveç, Polonya ve Rusya'dan sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için mücadele edecek.

Türkiye'den 420 sporcunun yer aldığı yarışta koşucular, Çıralı sahilinden başlayarak "caretta caretta"ların izlerini taşıyan kumsallardan, Yanartaş'tan ve Likya uygarlığının izlerini barındıran parkurlardan geçerek Tahtalı Dağı'nın zirvesine doğru yükselecek.

Organizasyonda bu yıl üç farklı parkur koşulacak. "KemeRun 12K" parkuru Kemer merkezinden Çalıştepe'ye, "Run to Sky 27K" parkuru ise Çıralı'dan Tahtalı Zirvesi'ne uzanacak. Bu yıl parkurlara dahil edilen "Phaselis Run 43K" ise katılımcılara Phaselis Antik Kenti ve Kemer'in doğal alanları içinde koşma deneyimi sunacak.

Antik çağda Olympos veya Zeus Dağı olarak anılan Tahtalı Dağı'nda deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yüksekliğe uzanan yarış, "skyrunning" disiplininde uluslararası sporcuların takviminde yer alıyor. Organizasyon, Kemer'i spor turizminin uluslararası merkezlerinden biri haline getirirken, Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtıyor.

Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenlenecek

Yarış boyunca Olbia Parkı Expo alanı, etkinlikler ve interaktif deneyimlerle katılımcıları ve ziyaretçileri ağırlayacak. 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde DJ performansları ve canlı konserler düzenlenirken, 8 Mayıs akşamı açık hava sineması gerçekleştirilecek. Pazar günü Anneler Günü'ne özel, "anne-çocuk koşusu" da yapılacak. Koşu öncesinde çocuklara yönelik yüz boyama etkinlikleri düzenlenecek ve balonlar hediye edilecek.

Rossist Event tarafından düzenlenen 12. Corendon Tahtalı Run to Sky, isim sponsoru Corendon Airlines desteğiyle gerçekleştiriliyor. Olympos Teleferik Sea to Sky ve Kemer Belediyesi ana sponsorlar arasında yer alırken, goturkiye.com destinasyon partneri, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) kurumsal partner olarak destek veriyor.

Organizasyonun co-sponsorluğunu Bahar Hindi ve Züber, resmi su sponsorluğunu Electrovit, sağlık sponsorluğunu Yaşam Hastanesi, konaklama sponsorluğunu Corendon Hydros Club Kemer üstleniyor. Shakespeare Coffee & Bistro, Sky Park Antalya, Coffee's ve Life On Concept sponsorlar arasında, Alpinist ise ödül sponsoru olarak bulunuyor. İşbirlikleri, organizasyonun uluslararası ölçekte büyüyen yapısını desteklerken, Kemer'in spor ve turizm destinasyonu olarak global tanıtımına katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

