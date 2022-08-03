Davutlar Mahallesi yeni yollarına kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Davutlar Mahallesi yeni yollarına kavuşuyor

03.08.2022 15:08
Davutlar Mahallesi yeni yollarına kavuşuyor

Kentin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamlarken Yorulmaz Sokak ve Çoban Sokak'taki kilit parke, oluk ve bordür taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Kentin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamlarken Yorulmaz Sokak ve Çoban Sokak'taki kilit parke, oluk ve bordür taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla yakalanan uyum ve iş birliği, Davutlar Mahallesi'ne yatırım olarak geri dönüyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde 2022 yılının ilk 7 ayında Davutlar Mahallesi'nin 14 sokağı ile 2 caddesinde toplam 55 bin 650 metrekare yeni yol yapıldı. Ayrıca alt yapı çalışmalarının bittiği 27 bin 225 metrekarelik alanda da gerekli parke, asfalt, oluk ve bordür imalatları ile tamirat işleri tamamlandı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Caddesi'nde sürdürülen parke döşeme çalışmaları sona erdi. Ayrıca Çoban ve Yorulmaz sokaklarda çalışmalar devam ediyor. Toplam 5 bin 610 metrekarelik alanı kapsayan çalışmada kaldırım ve yollara 1900 metrekare kilit parke taşı, 1000 metrekare bordür taşı ve 400 metrekare oluk taşı döşemesi yapıldı. Davutlar Mahallesi'ndeki çalışmalar önümüzdeki günlerde Halit Soykut Caddesi ile Güler, Arslanoğlu ve Ersin sokaklarda devam edecek. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Davutlar, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Davutlar Mahallesi yeni yollarına kavuşuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:56 MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
14:21 Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek
14:13 Sorunlarını çözemeyen Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği öne sürüldü
13:59 Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
14:00 15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor
13:59 Muharrem İnce'nin ejder meyvesinin fiyatına verdiği tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:08:52. #1.13#
SON DAKİKA: Davutlar Mahallesi yeni yollarına kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement