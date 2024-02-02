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Kentsel Dönüşüm Kanunu'nda yapılan değişikliklerle sürecin daha hızlanması bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kentsel Dönüşüm Kanunu'nda yapılan değişikliklerle sürecin daha hızlanması bekleniyor

Kentsel Dönüşüm Kanunu\'nda yapılan değişikliklerle sürecin daha hızlanması bekleniyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, kentsel dönüşümün büyük bir fırsat olduğunu belirterek, depremin etkilediği 11 ilde yapı denetim sistemine geçilmesinden sonra hazır beton kullanılarak yapılan 151 bin 990 binadan sadece 272'sinin yıkıldığını, yıkılmayan bina oranının yüzde 99,8 olduğunu bildirdi. Işık, kentsel dönüşüm sürecinin çok boyutlu ele alınması gerektiğini vurgulayarak, doğal kaynakların sorumlu kullanılması, sıfır enerjili binalara ağırlık verilmesi, toplanma alanlarının yapılması gibi birçok boyutta sürecin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, depreme dayanıklı yapılar için doğru ve kaliteli malzeme kullanılması gerektiğini belirterek, hazır beton üreticilerini standartlara uygun üretim yapmaya davet etti.

02.02.2024 13:25
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, kentsel dönüşümün büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Kentsel Dönüşüm Kanunu'nda yapılan değişikliklerle sürecin daha hızlanması beklenmektedir. Kentsel dönüşümün ana teması riskli yapıların dönüştürülmesi olarak algılansa da dönüşüm sürecinin çok boyutlu bir şekilde ele alınması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

THBB'den 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılına ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz Işık, depremin etkilediği 11 ilde yapı denetim sistemine geçilmesinden sonra hazır beton kullanılarak yapılan 151 bin 990 binadan sadece 272'sinin yıkıldığını, yıkılmayan bina oranının yüzde 99,8 olduğunu bildirdi.

Kentsel dönüşümün büyük bir fırsat barındırdığına dikkati çeken Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2012'de yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Kanunu'nda 2023'te yapılan değişikliklerle sürecin daha hızlanması beklenmektedir. Kentsel dönüşümün ana teması riskli yapıların dönüştürülmesi olarak algılansa da dönüşüm sürecinin çok boyutlu bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Kent madenciliği prensipleri ile inşaat ve yıkıntı atıklarının sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesi, doğal kaynakların sorumlu kullanılması, neredeyse sıfır enerjili binalara ağırlık verilmesi, olası afetler için tam donanımlı toplanma alanlarının yapılması, ulaşım akslarının yeniden planlanması, düşük karbonlu malzemelerin kullanılması gibi birçok boyutta süreç desteklenmelidir."

"Tüm süreçlerdeki iş yapış şekli ve zihniyet dönüşmeli"

Yavuz Işık, depreme dayanıklı yapıların özelliklerine değinerek, önceki yılların aksine bu dönemde kullanılan hazır betonun bilgisayar kontrollü otomasyon sistemlerine dayandığını, tüm girdi kontrollerinin yapıldığını, çok fazla denetime tabi tutulduğunu ve denetiminin RFID çiplerle gerçekleştirildiğini anlattı.

Yapıların depreme dayanıklı olması için "doğru ve kaliteli malzeme" kullanılması gerektiğini belirten Işık, "THBB olarak bütün hazır beton üreticilerini standartlara uygun üretim yapmak üzere KGS Sistemine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

THBB olarak uzun yıllardır riskli yapı stokunun dönüştürülmesini sürekli gündeme getirdiklerini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş depremleri sonrasında sadece riskli yapıların değil, üretimden tasarıma, uygulamadan denetime kadar tüm süreçlerdeki iş yapış şeklinin ve zihniyetin dönüşmesi gerektiğini gördük. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bilimin ışığında, kültürel ve doğal mirasımızı koruyup geçmiş tecrübelerimizden faydalanarak yeni bir toparlanma ve kalkınma döneminin kapısını aralamalıyız. Artık depremleri, toplumsal ve ekonomik travmalara neden olan bir doğal afet olmaktan çıkartmalıyız. Bu konuda gerekli politikaların ve eylem planlarının oluşturulmasını destekliyor ve tüm paydaşları göreve çağırıyoruz."

Kaynak: AA

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