Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye işçilerine sosyal yardım jesti yaptı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 15 yıldır omuz omuza yürüdüğü belediye işçilerini bir kez daha sevindirdi. Tütüncü'nün, belediye işçilerine aylık 3 bin TL sosyal yardım jesti ile en düşük işçi maaşı 31 bin TL, en düşük kadrolu maaşı 46 bin TL oldu.
Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, belediye personelinin yüzünü güldürecek bir karara daha imza attı. Kepez'de 15 yıldır omuz omuza yürüdüğü belediye işçilerini giderayak bir kez daha sevindirdi. Tütüncü'nün, belediye işçilerine aylık 3 bin TL sosyal yardım jesti ile en düşük işçi maaşı 31 bin TL, en düşük kadrolu maaşı 46 bin TL oldu. - ANTALYA
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Van Büyükşehir Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle il merkezi ve ilçelerde fidan dağıtım programları düzenledi. Hüsrev Paşa Camisi avlusunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bugün 49 bin kiraz, 6 bin vişne olmak üzere 55 bin fidanı daha vatandaşa dağıttıklarını belirtti. Ayrıca, Çatak ilçesinde de vatandaşlara 4 bin kiraz ve 500 vişne fidanı dağıtıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının yörelerini geliştirmek için çalıştığını ve halkın güveninin bir ikramı olduğunu söyledi. Ersoy, Antalya için yapılacak projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve Antalya'yı daha gelişmiş, müreffeh, güvenli ve huzurlu kılmayı hedeflediklerini vurguladı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Dicle Elektrik, Mardin'de buğday ekili tarlayı kaçak elektrik ile yeraltından çektiği kaynak su ile sulayan çiftçi hakkında yasal işlem başlattı. Şirket, kaçak tüketim ile ilgili adli ve idari işlemleri yapacaklarını belirtti.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Ulu Cami önünde düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın ve Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil de katılarak vatandaşlara fidan dağıttı. Dingil, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikimine teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti ve Kütahya genelinde 2 milyon fidanın dikileceğini söyledi. Etkinlikte toplamda 4 bin 343 fidan dağıtıldı.
Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında semt pazarı esnafının taleplerini dinledi ve kapalı pazar yeri yapılması için çalışacaklarını belirtti.
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim geliyor. İstanbul'da ortalama fiyat 42,98 liradan 41,98 liraya, Ankara'da 43,82 liradan 42,82 liraya, İzmir'de ise 44,04 liradan 43,04 liraya düşecek.
Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ve diğer kooperatifler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ve veda ziyaretinde bulundu. Kooperatif başkanları, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda yaptığı hizmetler ve katkılar için teşekkür etti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Çataklı çiftçilere 4 bin kiraz ve 500 vişne olmak üzere 4 bin 500 adet meyve fidanı bedelsiz olarak dağıtıldı.
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