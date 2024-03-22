Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye işçilerine sosyal yardım jesti yaptı

Ekonomi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 15 yıldır omuz omuza yürüdüğü belediye işçilerini bir kez daha sevindirdi. Tütüncü'nün, belediye işçilerine aylık 3 bin TL sosyal yardım jesti ile en düşük işçi maaşı 31 bin TL, en düşük kadrolu maaşı 46 bin TL oldu.

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, belediye personelinin yüzünü güldürecek bir karara daha imza attı. Kepez'de 15 yıldır omuz omuza yürüdüğü belediye işçilerini giderayak bir kez daha sevindirdi. Tütüncü'nün, belediye işçilerine aylık 3 bin TL sosyal yardım jesti ile en düşük işçi maaşı 31 bin TL, en düşük kadrolu maaşı 46 bin TL oldu. - ANTALYA