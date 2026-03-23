Kepez'de turizm devleriyle iş fırsatı

Kepez Belediyesi, turizm sezonuyla artan istihdam ihtiyacına yanıt vermek amacıyla 'Kariyer ve İstihdam Günü' kapsamında bu kez turizm sektörünü iş arayanlarla buluşturuyor.

Kepez Belediyesi, Antalya'nın turizm gücünü istihdama dönüştüren önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da, sezonun açılmasıyla birlikte artan personel ihtiyacına çözüm sunacak Kepez'in 'Kariyer ve İstihdam Günü' sektörün önde gelen firmalarını iş arayanlarla bir araya getirecek. İşveren ve iş arayanları buluşturacak etkinlik, 24 Mart Salı günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyonda sektörün güçlü markaları da yeni çalışma arkadaşlarını arayacak. Farklı departmanlarda çok sayıda iş imkanının sunulacağı organizasyonda adaylar, firma yetkilileriyle birebir görüşme gerçekleştirebilecek.

Kepez'in kariyer buluşması bu yönüyle, klasik iş başvuru süreçlerinin ötesine geçerek hızlı ve doğrudan istihdam modeli sunmayı hedefliyor. - ANTALYA