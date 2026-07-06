Kepez\'de temiz enerji hamlesi: 15 bin konut daha doğalgaza kavuşuyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Varsak Karşıyaka Mahallesi 6160 Sokak'ta devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi. İlçede doğalgaz yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirten Başkan Kocagöz, Kepez'de doğalgaz arzı sağlanan 208 bin 935 konuta ek olarak, 2026 yılı sonuna kadar 15 bin 453 konutun daha temiz enerjiye kavuşacağını söyledi.

Kepez Belediyesi ve bir doğalgaz firması iş birliğiyle ilçedeki 46 mahallede 27 bin 324 bina ve 208 bin 935 konut temiz enerjiye kavuştu. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ilçeye 695 bin 800 metre dağıtım hattı ve 355 bin 140 metre servis hattı döşendi. Kepez'de 2026 yılı sonuna kadar 2 bin 60 bina ve 15 bin 453 konutun daha doğal gaz konforuyla buluşması hedefleniyor. Çalışmaların sürdüğü bölgelerde incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, firmanın bölge müdürü ile birlikte Varsak Karşıyaka Mahallesi 6160 Sokak'ta devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Kocagöz, temiz enerjinin ilçe genelinde çevre ve yaşam kalitesi açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, yürütülen doğalgaz çalışmalarının önemine dikkat çekti.

15 bin konuta doğalgaz

Başkan Kocagöz, vatandaşlara abonelik işlemlerini geciktirmemeleri çağrısında bulunarak şunları söyledi: "Buradan hemşehrilerimize sesleniyorum; doğalgaz aboneliklerini bir an önce yaptırsınlar. Çünkü yollar sıcak asfaltla kaplandıktan sonra yeniden kazılması doğru değil. Bu, vatandaşın parası Kamu kaynaklarını, kamu kurumlarıyla koordineli çalışarak israf etmeden ve doğru planlayarak kullanmak gerekir. 2026 yılı sonuna kadar 15 bin yeni konuta doğalgaz arzının sağlanmasıyla birlikte Kepez'de temiz enerji kullanan konut sayısı yaklaşık 225 bine ulaşacak. Bu gerçekten çok önemli bir rakam Biz hemşehrilerimize ne söz verdiysek yerine getiriyoruz".

Karşıyaka Mahallesi'ndeki doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını da belirten Başkan Kocagöz, Aydoğmuş ve Ayanoğlu mahallelerinde de çalışmaların planlanan süreç içerisinde tamamlanacağını bildirdi. - ANTALYA