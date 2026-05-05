Kepez Vakfı\'nın ekmek fabrikasında teknoloji ve kalite atağı

05.05.2026 11:33  Güncelleme: 11:34
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ekmek fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Belediyesi'nin iştiraki olan Kepez Vakfı bünyesindeki ekmek fabrikasını ziyaret etti. Üretim alanlarını gezen Başkan Kocagöz, yeni alınan makineler ve üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret sırasında yapılan yatırımları değerlendiren Başkan Kocagöz, üretim altyapısının yenilendiğini ve teknolojinin tüm imkanlarının üretime entegre edilmesiyle tesisin önemli bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Başkan Kocagöz, açıklamasında Kepez Vakfı ekmek fabrikasının sadece Antalya'da değil, Türkiye genelinde bilinirliğe ulaştığını belirterek, "Burada yönetimi yenilerken makinelerimizi de yeniledik. Üretimle ilgili teknolojinin getirdiği her ne varsa uyguluyoruz. Üretimde kaliteyi artıran yatırımlara değinen Başkan Kocagöz, "Dört gün raf ömrü olan bir ürünü dört aya kadar uzatabilecek vakumlu makineler kazandırdık. Hassas terazilerle üretimde standartları yükselttik" ifadelerini kullandı.

"Glütensiz üretim sosyal sorumluluk olarak görülüyor"

Çölyak hastalarına yönelik glütensiz ürün üretiminin önemine dikkat çeken Başkan Kocagöz, bu alandaki çalışmaları bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. Kocagöz, "Glütensiz ürünler çölyak hastaları için çok önemli. Bu ürünleri kaliteli şekilde üretmek bizim için bir sorumluluktur." dedi. 9 Mayıs Çölyak Farkındalık Günü kapsamında düzenlenecek etkinliğe de değinen Başkan Kocagöz, "9 Mayıs günü saat 13.00'te Kent Meydanı'nda bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Derdimiz çare olabilmek, insanlara faydalı olabilmek"

Ürünlerin piyasa fiyatlarının oldukça altında vatandaşlara sunulduğunu belirten Başkan Kocagöz, bu sayede daha fazla kişiye ulaştıklarını ifade etti. Online satışların da önemli ölçüde arttığını dile getirerek, "Derdimiz çare olabilmek, insanlara faydalı olabilmek" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
