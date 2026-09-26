Keşan'da çeltik hasadı başladı, Kaymakam Mercan bereketli hasat diledi - Son Dakika
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Keşan'da çeltik hasadı başladı, Kaymakam Mercan bereketli hasat diledi

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Keşan\'da çeltik hasadı başladı, Kaymakam Mercan bereketli hasat diledi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde çeltik hasadı başladı; Kılıçköy'deki programda Kaymakam Aziz Mercan biçerdövere binerek hasada katıldı. Mercan bereketli sezon dilerken, üretici Mehmet Emin Meriç mahsulün iyi olduğunu ve maliyetleri karşılayacak fiyat beklediğini söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki çeltik tarlalarında hasat mesaisi başladı.

Çeltik hasadının başlamasıyla ilgili Keşan'a bağlı Kılıçköy'deki çeltik tarlasında hasat programı yapıldı. Biçerdövere binerek çeltik tarlasındaki hasada katılan Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, çeltik hasadının Keşan ve Edirne açısından hayırlı ve bereketli olması temennisinde buludnu. Çeltik üretiminin bölge ekonomisi ve tarımsal üretime kattığı değere dikkat çeken Mercan, üreticilerin tarlada olmaya ve üretmeye devam etmesinin önem taşıdığını söyledi.

Tarım üretimin sürdürülebilmesi adına devletin üzerine düşen görevleri yerine getireceğini ifade eden Mercan, kazasız ve bereketli bir hasat diledi.

Kılıçköylü çeltik üreticisi Mehmet Emin Meriç de bu yıl tarladaki mahsulün genel görünümünün iyi olduğunu ve sezonun bereketli geçmesi yönündeki beklentilerini dile getirerek, üreticinin beklentisinin maliyetleri karşılayacak bir fiyat olduğunu söyledi.

Amaçlarının zarar etmeden üretimi sürdürmek olduğunu dile getiren Mehmet Emin Meriç, hasat sezonunun kazasız ve belasız tamamlanması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
KılıçköyEkonomiEdirneGüncelMeriçKeşanSon Dakika

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