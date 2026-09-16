Kesimhaneye getirilen tanımlanmamış hayvanlara yeni kesim ve karantina düzeni geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmamış hayvanlar, veteriner hekim onayıyla masrafları sahibince karşılanarak kesilecek, uygun bulunmayanlar ise karantinaya alınacak.
Kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmamış hayvanlar, resmi veteriner hekim tarafından kesime uygun bulunması halinde bekletilmeksizin tüm masrafları sahibi tarafından karşılanacak şekilde kesilerek sahibine teslim edilecek, kesime uygun bulunmayan hayvanlar ise karantina altına alınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmamış hayvanlar, resmi veteriner hekim tarafından kesime uygun bulunması halinde bekletilmeksizin tüm masrafları sahibi tarafından karşılanacak şekilde kesilerek sahibine teslim edilecek. Kesime uygun bulunmayan hayvanlar ise karantina altına alınacak.
Tanımlanmamış sığır, koyun ve keçi türü hayvanların, nakil sırasında yakalanması durumunda ise hayvanlar karantinaya alınmak üzere, sahibinin bildirdiği varış işletmesine sevk edilecek. Hayvanların programlı aşılamaları, karantina süresince Bakanlıkça tamamlanacak.
Son Dakika › Ekonomi › Kesimhaneye getirilen tanımlanmamış hayvanlara yeni kesim ve karantina düzeni geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?