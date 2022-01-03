KESK'ten açıklama: TÜİK rakamları gerçeği yansıtmıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08'i buldu. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozbeyik ise bu açıklamaya tepki gösterdi.

"ÜCRETLER EN AZ YÜZDE 59 ARTIRILMALIDIR "

Devlet kurumunun resmi verileri son 19 yılın en yüksek enflasyonuna işaret ederken, bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 82,81, aralıktaki artışı yüzde 19,35 olduğunu ifade etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, kişisel Twitter hesabında yaptığı değerlendirmelerde TÜİK rakamlarının bir kez daha kendilerini yanıltmadığını ifade ederek, "Rakamlar gerçeği yansıtmıyor" sözleriyle ENAG'ın yüzde 81,82 olarak açıkladığı enflasyon verilerine dikkati çekti. Bozgeyik ayrıca, "Kamu emekçileri ve emeklilerin ücretleri en az yüzde 50 artırılmalıdır" dedi.