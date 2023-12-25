 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kestane fiyatları yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kestane fiyatları yükseldi

Malatya'da sokak tezgahlarında satılan kestane kebabının kilosu 400 TL ve 500 TL arasında satışa sunuluyor. Kestane fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar az da olsa kestane almayı tercih ediyor.

Kestane fiyatları yükseldi
25.12.2023 - 14:06,
Abone Ol

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kestane bu yıl fiyatı ile el yakıyor. Malatya'da sokak tezgahlarında közde pişirilen kestane kebabının kilosu 400 TL ve 500 TL arasında satışa sunuluyor.

Deprem bölgesi Malatya'da kışın sokak tezgahlarında ve evlerde sıkça tüketilen kestane, bu yıl yüksek fiyatıyla el yakıyor. Geçen yıllar 90 lira alıcı bulan kestanenin bu yıl kilogram fiyatı 200-250 lira bandında.

Çiğ kestanenin fiyatı ciddi oranda artınca közde pişirilen kestane kebabının kilosu da 400 lira ile 500 TL seviyelerinde satılıyor. Kışla Caddesi'nde kestane satan Cumalı Akkoyun, "Kestaneyi sıcak ve soğuk havalar etkiledi. Bizde 400 TL'den satıyoruz ama bazı esnaf arkadaşlarımız ise kilosunu 500 TL'den satıyor" dedi. Deprem sonrası kestane satışı yapan birçok esnafın başka şehirlere gittiğini de söyleyen Akkoyun, vatandaşların az da olsa kestane almayı tercih ettiğini de söyledi.

Vatandaşlar ise et fiyatını geçen kestaneyi bütçelerine uygun olarak az da olsa aldıklarını söylediler. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Malatya, Deprem, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kestane fiyatları yükseldi - Son Dakika


15:04
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
14:41
Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13
Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05
Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46
Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35
Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü

Son Dakika
15:04 Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13 Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05 Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46 Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35 Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
13:33 Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 15:18:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kestane fiyatları yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement