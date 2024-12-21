Kestane Kışın Sağlık Depoluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kestane Kışın Sağlık Depoluyor

Kestane Kışın Sağlık Depoluyor

Doç. Dr. Ercoşkun, kestanenin kış hastalıklarına karşı koruduğunu ve enerji sağladığını belirtti.

21.12.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kış harikası olarak nitelendirilen kestanenin, içerdiği yüksek C vitamini ile grip ve soğuk algınlıklarına karşı koruduğunu, bünyesindeki potasyum ile soğuk havalara karşı direnç oluşturduğunu ve karbonhidratıyla kışın enerji verdiğini söyledi.

Ercoşkun, yaptığı açıklamada, sobanın ya da közün üzerinde, fırında, ocakta nar gibi kızaran kestanelerin eşsiz kokusunu duymanın, kış aylarının en keyifli ritüellerinden biri olduğunu belirtti.

Kestane sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken bir besin olduğuna dikkat çeken Ercoşkun, "Kestane, kışın bağışıklık sistemimizi güçlendiren, enerji veren ve içimizi ısıtan doğal bir harikadır" dedi.

"Kışın kestane yiyerek sağlık depolayın" ifadesini kullanan Ercoşkun, şöyle devam etti:

"Kış aylarında soğuk havaların etkisini azaltmak ve vücudu hastalıklara karşı korumak için beslenmede kestaneye yer açmak gerekiyor. Kestanenin yüksek C vitamini içeriği, özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sağlar. Kışın düşük enerjinizi toparlamak için doğal bir karbonhidrat kaynağıdır. 100 gram kestane 176 kalori içerir ve sizi uzun süre tok tutar. Soğuk havaya karşı direnç sağlayan kestane, içeriğindeki potasyumlu (486 mg) kas fonksiyonlarını destekler, vücudun dayanıklılığını artırır. Sindirim sistemi dostu olan meyve, yüksek lif içeriği (3,32 g), soğuk havalarda hareketsizlikten kaynaklanan sindirim sorunlarını önler."

Ercoşkun, kestanenin, kış aylarında beslenmede dengeli bir şekilde yer alması gerektiğine dikkati çekerek, "Doğal yöntemlerle hazırlanan kestane, hem enerji verir hem de soğuk havanın etkilerini azaltır. Özellikle kestane kebap ya da haşlama şeklinde tüketmek, besin değerlerini korumak açısından önemlidir." diye konuştu.

Ercoşkun, "Haftada birkaç kez kestane tüketmek, kış boyunca daha enerjik hissetmenizi sağlar. Kış mevsiminde hem lezzeti hem de faydalarıyla sofralarımızı zenginleştiren kestane, 'kış harikası' olarak tanımlanmayı hak ediyor." dedi.

Pratik kestane kebabı tarifi İ

Soğuk kış günlerinde evde sıcacık kestane kebap hazırlamak düşündüğünüzden çok daha kolay:

Malzemeler:

500 gram kestane

Keskin bir bıçak

Tavaya veya fırına uygun bir kap

Yapılışı:

Kestaneleri çizin. Kestanelerin yuvarlak yüzeyine, keskin bir bıçakla

yatay bir çizik atın. Bu adım, kestanelerin pişerken kolayca açılmasını

ve eşit şekilde pişmesini sağlar.

Suda Bekletin:

Çizdiğiniz kestaneleri yaklaşık 15-20 dakika ılık suda bekletin. Bu

işlem hem kestanenin daha yumuşak olmasını sağlar hem de

kabuklarının kolayca soyulmasına yardımcı olur.

Tavada: Yanmaz ve kalın tabanlı bir tavaya kestaneleri yerleştirin.

Orta ateşte, ara ara karıştırarak kestaneleri yaklaşık 15-20 dakika

pişirin.

Fırında: Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, kestaneleri bir tepsiye

yerleştirip 20-25 dakika pişirin. Çizik yerlerinin iyice açıldığına dikkat

edin. - BURSA

Kaynak: İHA

Karatekin Üniversitesi, Soğuk Algınlığı, Çankırı, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kestane Kışın Sağlık Depoluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kestane Kışın Sağlık Depoluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.